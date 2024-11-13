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ТОП-стран Европы, где туристов чаще всего обворовывают: рейтинг

Италия, Франция, Испания: страны, где туристам лучше держать вещи под замком

сегодня, 01:25
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Черновалова Кристина

Европа – мечта туриста и рай для воров: пока миллионы туристов наслаждаются видами исторических достопримечательностей, преступники не дремлют и тоже готовятся к "улову". Если вы планируете отпуск, стоит знать о топ-10 европейских странах, где воровство среди туристов – настоящий бич, особенно в культовых туристических местах.

ТОП-стран Европы, где туристов чаще всего обворовывают: рейтинг

Где в Европе туристов обворовывают чаще всего: топ-10 стран

Первой в списке, как ни странно, Италия — не только страна пиццы и пасты, но и лидер по количеству краж. Фонтан Треви в Риме, где путешественники каждый день бросают монетки, загадывая желания, также привлекает тех, кто охотится не за монетами, а за вашими кошельками и телефонами. Ежегодно здесь фиксируется 478 краж на миллион туристов.

Франция со знаковой Эйфелевой башней занимает второе место в списке опасностей. У знаменитой "железной леди" туристы часто настолько очарованы видом, что забывают о своих вещах. Результат? 251 инцидент на миллион посетителей.

Третье место за Испанией, где главным местом "улова" для воров является барселонская Лас-Рамблас – любимая улица для туристов и настоящее поле для карманных преступников. Здесь зафиксировано 111 краж на миллион путешественников, а атмосфера праздника и развлечений на Рамблас лишь усиливает эффект отвлечения.

На четвертой позиции оказалась Германия с ее главной достопримечательностью – Бранденбургскими воротами в Берлине. В Нидерландах, пятой стране рейтинга, больше всего краж происходит в знаменитом Квартале красных фонарей в Амстердаме. Атмосфера этого района, насыщенного барами и туристическими развлечениями, к сожалению, также привлекает воров.

Португалия, расположенная на шестом месте, популярна среди туристов благодаря старинному району Алфама в Лиссабоне. В то же время этот живописный уголок столицы также имеет свои риски, поэтому путешественникам советуют быть бдительными во время прогулок.

В рейтинг вошла и Турция, где район Султанахмет в Стамбуле является основным местом для краж. В Греции, на восьмой позиции рейтинга, местом, где воры работают наиболее часто, является музей Акрополя в Афинах. Это одна из главных достопримечательностей города, и здешние воры хорошо знают, как воспользоваться толпами туристов.

Краков, Польша, с его исторической площадью Рынок, оказался на девятом месте среди стран, где чаще всего случаются кражи. Ирландия завершает список, и наиболее рискованным для туристов местом здесь является музей пива Гиннесс в Дублине. Популярный среди туристов музей, как и другие достопримечательности в этом рейтинге, требует осмотрительности от посетителей.

Итак, планируя отпуск, будьте бдительны: пока вы фотографируете пейзажи или наслаждаетесь местной кухней, кто-то может присмотреться к вашей сумке или кошельку.



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