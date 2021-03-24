Ресурс Budget Your Trip сформировал рейтинг стоимости путешествий в различные города Европы, назвав наиболее дорогие и дешевые из них для посещения. Сообщается, что данные рассчитывались на основе реальных бюджетов путешественников согласно средней дневной стоимости поездки на человека.

Топ самых дешевых и дорогих городов Европы для посещения - фото из открытых источников

Топ-5 наиболее дешевых городов

Киев, Украина. На первом месте рейтинга наиболее бюджетных городов расположилась украинская столица. Согласно подсчетам, путешественник здесь должен планировать потратить около 813 гривен (29 долл.) в день. Питание в Киеве в среднем обходится 235 гривен (8,48 долл.) в течение дня и 32 гривны (1,17 долл.) общественный транспорт. Сообщается, что средняя цена отеля в Киеве для пары составляет 1 067 гривен (38 долларов). Таким образом поездка в Киев для двоих на неделю обойдется приблизительно 11 385 гривен (410 долларов).

Вроцлав, Польша. Для посещения польского города путешественник должен иметь в среднем 114 злотых (30 долл.) в день. Предыдущие путешественники тратили около 36 злотых (9,25 долл.) на питание в течение одного дня и 15 злотых (3,91 долл.) на местный транспорт. Кроме того, средняя цена отеля во Вроцлаве для пары составляет 127 злотых (33 долл.). Так, поездка во Вроцлав для двоих на одну неделю стоит в среднем 1599 злотых (415 долл.).

Сантьяго-де-Компостела, Испания. Сообщается, что один день пребывания в испанском городе обходится приблизительно 40 евро (47 долларов США). Средний дневной чек на питание — 9,43 евро (11 долл) и 2,27 евро (2,7 долл) на общественный транспорт. Средняя цена отеля для двоих в Сантьяго-де-Компостела составляет 41 евро (49 долл.). Таким образом недельное пребывание в испанском городе будет обходиться в 555 евро (662 доллара) для двоих человек.

Эрисейра, Португалия. Однодневное посещение живописного городка обойдется путешественникам около 44 евро (52 долл.). Сообщается, что гости города тратили там в среднем 16 евро (20 долл.) на питание и 9,50 евро (11 долл.) на поездки на местном транспорте в день. Также средняя цена отеля в Эрисейре для пары составляет 33 евро (39 долл.), а для двоих недельное путешествие будет стоить в среднем 616 евро (734 долл).

Чески-Крумлов, Чехия. Чтобы провести день в чешском городе, путешественнику придется потратить в среднем 1177 крон (53 долл.). Питание здесь обходится около 415 крон (19 долл.) на человека, а общественный транспорт — 56 крон (2,52 долл.) Пребывание в отеле двоим людям обойдется в 1406 крон (64 долл.), а недельная поездка в Чески-Крумлов - 16 482 кроны (746 долл).

Топ-5 наиболее дорогих городов

Авиньон, Франция. По данным источника, посещение этого города обойдется дороже всего. День в живописном французском городке будет стоить путешественнику около 560 евро (668 долл.). На питание здесь придется потратить в среднем 27 евро (32 долл.) и 17 евро (20 долл.), чтобы воспользоваться местным транспортом. Дороже всего обойдется в Авиньоне жилье — стоимость номера в отеле будет составлять порядка 1036 евро (1234 долл) за сутки. Таким образом, за поездку для двоих на семь дней придется заплатить примерно 7844 евро (9 347 долл.).

Шамони-Мон-Блан, Франция. Вдвое дешевле обойдется путешествие в этот курортный город. В общем, день проведенный здесь, будет стоить путешественнику в средне 188 евро (224 долл.) Предыдущие путешественники тратили в среднем 38 евро (46 долл.) на питание в течение одного дня и 32 евро (38 долл.) на местный транспорт. Также средняя цена отеля для пары составляет 143 евро (171 долл.). Так, поездка в Шамони-Монблан для двоих на одну неделю стоит в среднем 2632 евро (3137 долл.).

Париж, Франция. Французская столица расположилась за третьем месте самых дорогих европейских городов. Сообщается, чтобы провести здесь день, нужно будет потратить около 184 евро (219 долл.). В стоимость входит питание — в среднем 31 евро (37 долл.), а также использование общественного транспорта — 17 евро (20 долл.) Ночь для двоих людей в отеле Парижа будет стоить в среднем 242 евро (288 долл.), а поездка для пары на неделю обойдется в 2572 евро (3065 долл).

Рейкьявик, Исландия. Путешественнику, который хочет посетить столицу Исландии нужно планировать около 27 482 крон (214 долл.) в день. Питание здесь обойдется в среднем 3368 крон (26 долл.) и 5095 крон (40 долларов США) местный транспорт. Кроме того, средняя цена отеля в Рейкьявике для пары составляет 31 156 крон (243 доллара). Так, поездка в столицу Исландии на двоих на 7 дней стоит около 384 750 крон (2998 долларов).

Венеция, Италия. Однодневное путешествие в этот знаменитый итальянский город обойдется около 181 евро (215 долл.). В эту стоимость входят растраты на питание - 52 евро (62 долл.) и 22 евро (26 долл.) на местный транспорт. Сообщается, что средняя цена отеля в Венеции для двоих в среднем 186 евро (222 долл), а семидневная поездка будет стоить 2527 евро (3011 долл).

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, как накопить деньги на путешествие мечты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!