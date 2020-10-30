Топ насекомых-гигантов со всего мира

Большинство людей насекомых не любят, а некоторые даже их панически боятся. Предлагаем посмотреть в глаза своему страху. Рейтинг самых огромных насекомых в мире составил портал billionnews.ru. Забегая наперед, отметим, что ни один из этих гигантов в дикой природе на территории Украины и ее соседей не встречаются.

Таракан-носорог. Фото: pikabu.ru

Водяной скорпион

На самом деле это не настоящий скорпион. Просто очень на него похож. Размер взрослых насекомых — около 4,5 сантиметров. Несмотря на это, водяные скорпионы — настоящие мастера маскировки. Обитают в стоячих водоемах и часто притворяются опавшим листиком, чтобы поймать добычу.





Таракан-носорог

Родина этих огромных тараканов — Австралия. В длину они могут достигать 8 сантиметров, а весят около 35 грамм. К слову, эти гиганты еще и долгожители. В дикой природе они спокойно живут около 10 лет, а выбирают для этого листовую подстилку, которая начинает подгнивать. Но при этом сами тараканы, как ни странно, очень чистоплотны.





Кузнечик Вета

Этих жителей Новой Зеландии еще называют пещерными кузнечиками. В длину они достигают 9 сантиметров. Но при этом очень тяжелые, как для своих размеров — целых 85 грамм.





Листотел

Эти милейшие создания живут в тропиках северо-восточной Австралии, Юго-Восточной Азии и на островах Меланезии. Внешне листотел, и правда, очень похож на листочек, что сделало его безупречным мастером маскировки. Он может часами висеть на веточке, оставаясь незаметным для хищников. И это с его-то внушительными размерами — 12,5 сантиметров.





Китайский богомол

Чаще всего эти богомолы встречаются именно в Китае, откуда и пошло его название. Вырастают они до 15 сантиметров. И да, это те самые богомолы, самцам которых после спаривания самки отгрызают головы.





Дровосек-титан

Отдельные особи этих насекомых вырастают до 22 сантиметров. Обитают в Южной Америке и проживают очень короткую жизнь — от 3 до 5 недель. Все это время они совсем ничего не едят. Им обычно хватает запасов, сделанных в личиночной стадии.





Гигантская сколопендра

Эта красавица вполне может вырасти до 30 сантиметров. Живет она в тропических лесах Южной Америки. И, кстати, очень агрессивная и ядовитая.





Мегапалочник Чаня

Вот уж кого и стоит бояться людям с инсектофобией (боязнь насекомых), то это мегапалочника. Его длинна с вытянутыми лапами достигает 56 сантиметров. Он мастерски маскируется под ветки на дереве, обитает в лесах острова Калиманджан и совершенно безопасен для человека.





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