ТОП-5 самых удивительных рождественских традиций со всего мира

Когда мы говорим о Рождестве, представляем елку, подарки, семейные ужины и, конечно, Санта-Клауса. Но в разных уголках мира этот праздник имеет свои неповторимые традиции, некоторые из которых кажутся довольно необычными. Давайте погрузимся в рождественскую магию, которая точно удивит!

5 самых странных рождественских традиций со всего мира

1. Крампус: рождественский демон из Австрии

Вместо хорошего Санты на улицах австрийских городов перед Рождеством можно встретить… Крампуса. Это жуткое мифическое существо пугает непослушных детей, а иногда и взрослых. Огромные рога, колокола, цепи – Крампус выглядит как герой фильма ужасов. Особенно популярными стали его ходы, где толпа "демонов" развлекает туристов и напоминает: не будьте непослушными!

2. Пауки на елке: украинский амулет удачи

Традиция украшать елку искусственными пауками и паутиной, возможно, удивит гостей из-за границы. Но в Украине это символ удачи и благополучия. По легенде, бедная семья, не имея возможности украсить елку, нашла ее утром покрытой серебристой паутиной. С тех пор считается, что пауки приносят счастье. Почему бы не добавить этот декоративный элемент в вашу елку?

3. Tió de Nadal: "волшебное полено" из Каталонии

Каталонцы имеют свой способ получать рождественские подарки. Дети ухаживают за деревянным поленьем с разрисованным лицом, "кормят" его вкусностями и накрывают одеялом. Но на Рождество все меняется – дети бьют полено палками, пока оно "не выдаст" подарки. Волшебная традиция или удивительный способ дарования? Каталонцы уверены, что это весело!

4. Праздничный ужин с ферментированной птицей в Гренландии

Как насчет "кивиака" на Рождество? Для местных жителей Гренландии это подлинный деликатес. Правда, гостям может понадобиться отвага, чтобы отведать ферментированных морских птиц, выдержанных несколько месяцев в шкуре моржа. Традиция имеет тысячелетнюю историю и символизирует праздничное гостеприимство. Настоящая экзотика для тех, кто готов к кулинарным экспериментам.

5. Коньки вместо рождественских карет в Нидерландах

Рождественский дух в Нидерландах – это не только праздничные ярмарки и подарки. Главное событие зимы – гонки на коньках по замерзшим каналам. Участники, одетые в яркие костюмы, соперничают на скорость, а зрители поддерживают их горячими напитками. Это весело, активно и необычно, особенно если вы не привыкли к зимним традициям в движении.

Эти традиции доказывают: Рождество – это не только о подарках и классической елке. Мир празднует по-разному, сохраняя культурную уникальность и придавая праздничному сезону новый колорит. Знакомство с такими традициями не только расширяет кругозор, но и показывает, как можно по-новому смотреть на хорошо знакомые праздники.