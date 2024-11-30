ТОП-5 самых удивительных рождественских традиций со всего мира

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Черновалова Кристина
Когда мы говорим о Рождестве, представляем елку, подарки, семейные ужины и, конечно, Санта-Клауса. Но в разных уголках мира этот праздник имеет свои неповторимые традиции, некоторые из которых кажутся довольно необычными. Давайте погрузимся в рождественскую магию, которая точно удивит!
5 самых странных рождественских традиций со всего мира
Вместо хорошего Санты на улицах австрийских городов перед Рождеством можно встретить… Крампуса. Это жуткое мифическое существо пугает непослушных детей, а иногда и взрослых. Огромные рога, колокола, цепи – Крампус выглядит как герой фильма ужасов. Особенно популярными стали его ходы, где толпа "демонов" развлекает туристов и напоминает: не будьте непослушными!
Традиция украшать елку искусственными пауками и паутиной, возможно, удивит гостей из-за границы. Но в Украине это символ удачи и благополучия. По легенде, бедная семья, не имея возможности украсить елку, нашла ее утром покрытой серебристой паутиной. С тех пор считается, что пауки приносят счастье. Почему бы не добавить этот декоративный элемент в вашу елку?
Каталонцы имеют свой способ получать рождественские подарки. Дети ухаживают за деревянным поленьем с разрисованным лицом, "кормят" его вкусностями и накрывают одеялом. Но на Рождество все меняется – дети бьют полено палками, пока оно "не выдаст" подарки. Волшебная традиция или удивительный способ дарования? Каталонцы уверены, что это весело!
Как насчет "кивиака" на Рождество? Для местных жителей Гренландии это подлинный деликатес. Правда, гостям может понадобиться отвага, чтобы отведать ферментированных морских птиц, выдержанных несколько месяцев в шкуре моржа. Традиция имеет тысячелетнюю историю и символизирует праздничное гостеприимство. Настоящая экзотика для тех, кто готов к кулинарным экспериментам.
Рождественский дух в Нидерландах – это не только праздничные ярмарки и подарки. Главное событие зимы – гонки на коньках по замерзшим каналам. Участники, одетые в яркие костюмы, соперничают на скорость, а зрители поддерживают их горячими напитками. Это весело, активно и необычно, особенно если вы не привыкли к зимним традициям в движении.
Эти традиции доказывают: Рождество – это не только о подарках и классической елке. Мир празднует по-разному, сохраняя культурную уникальность и придавая праздничному сезону новый колорит. Знакомство с такими традициями не только расширяет кругозор, но и показывает, как можно по-новому смотреть на хорошо знакомые праздники.
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