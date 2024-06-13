Топ-10 городов Европы с самой доступной арендой автомобилей

В поисках свободы передвижения и доступа к уединенным уголкам, многие туристы предпочитают арендовать автомобиль во время отпуска. Это не только позволяет избежать ограничений общественного транспорта, но и открывает новые возможности для исследования местности. По данным Skyscanner, ведущего сервиса по бронированию путешествий, Валлетта, столица Мальты, предлагает самые доступные цены на аренду авто в Европе в 2024 году — всего за 20,68 фунтов стерлингов (примерно 26,5 долларов) в день.

Где в Европе арендовать авто выгоднее всего

Испания удерживает лидерство среди стран по выгодности аренды на посуточной основе, разместив четыре своих города в топ-10. К таким городам относятся Севилья, Аликанте, Валенсия и Малага, средняя цена в которых колеблется от 32,6 до 33,4 долларов США в день.

Оптимальным временем для бронирования автомобиля является период за одну-две недели до начала поездки. В частности, в Испании, Португалии и Греции наиболее выгодно бронировать автомобиль за семь дней, тогда как во Франции рекомендуется делать это за две недели до вылета.

Подробный обзор европейских городов с самыми доступными ценами на аренду авто в 2024 году:

Валетта, Мальта: 20,68 фунтов стерлингов Фару, Португалия: 22,82 фунтов стерлингов Анталья, Турция: 23,11 фунтов стерлингов Пафос, Кипр: 24,30 фунтов стерлингов Севилья, Испания: 25,39 фунтов стерлингов Аликанте, Испания: 25,41 фунтов стерлингов Валенсия, Испания: 25,42 фунтов стерлингов Ларнака, Кипр: 25,96 фунтов стерлингов Малага, Испания: 25,98 фунтов стерлингов Лиссабон, Португалия: 25,99 фунтов стерлингов

Аналитики Skyscanner отмечают, что наряду с ценовыми предложениями, выбор автомобиля на аренду должен также учитывать местные условия дорожного движения и наличие парковочных мест, особенно в крупных туристических центрах.