Тенденции летнего туризма 2024: что выбирают путешественники

С наступлением сезона летних отпусков 2024 года, который уже на носу, туристический рынок демонстрирует заметные изменения в предпочтениях отдыхающих. Согласно последним аналитическим данным, опубликованным сервисом Pinterest, в этом году особую популярность набирают оздоровительные и приключенческие путешествия, а также уединенные поездки, направленные на личностный рост и самопознание.

Отпуск мечты: 5 идей для незабываемого путешествия летом

1. Приключения на каждом шагу: В последние месяцы, поисковые запросы, связанные с приключенческим туризмом, выросли на 45%. Эта тенденция обусловлена стремлением людей к активному отдыху и желанию испытать адреналин. В число популярных направлений входят аттракционы в аквапарках, которые показали рост интереса на 170%, люкс-сафари (+110%), хайкинг (+94%) и другие виды активного отдыха, такие как подводная фотография, кемпинг, альпинизм и спелеология.

2. В поисках спокойствия: Вторая значимая тенденция – это увеличение интереса к путешествиям, нацеленным на цифровую детоксикацию и умиротворение. Запросы на спокойный отдых выросли на 530%. Особенно популярными стали форматы путешествий, такие как глэмпинг, посещение национальных парков и отдых в уединенных хижинах в горах.

3. Загадочные места: Эксплорация мест, окутанных тайнами и историями, также находится в тренде. Туристы ищут необычные локации, такие как природные ландшафты с необычной флорой и фауной, заброшенные места и древние города. Эти путешествия предлагают уникальные впечатления и возможности для духовного обогащения.

4. Дорожные приключения поколения Z: Молодое поколение предпочитает автопутешествия с друзьями, которые позволяют им быть гибкими в планах и сократить расходы. Информация о дорожных нарядах, советы, что взять с собой в дорогу, и идеи для путешествий с друзьями пользуются особой популярностью.

5. Популярные направления: Наконец, все больше туристов стремятся к путешествиям, которые сочетают в себе культурное погружение и экзотические впечатления. От кулинарных туров до исследования сельских пейзажей, путешественники ищут уникальные и захватывающие моменты.