Странные запреты в США: за что могут оштрафовать

США известны своими законами, которые могут показаться странными или даже абсурдными. Некоторые из них были приняты много лет назад и до сих пор остаются в силе, хотя их применение удивляет.

США. Иллюстративное фото

Запрещено бросать конфетти в городе Мобил, Алабама

В городе Мобиле, штат Алабама, запрещено использовать или продавать конфетти. Это правило действует в черте города и его полицейской юрисдикции. Нарушение этого закона может привести к штрафу в размере 16 долл. и дополнительных судебных издержек в 106 долл.

Запрещено играть в пинбол в Арканзасе

В штате Арканзас существует ограничение на количество бесплатных игр в пинболе. Игрок может получить не больше 25 бесплатных игр. Нарушение этого правила считается правонарушением и наказывается штрафом в 1,000 долл. или годом заключения.

Запрещено использовать столовые приборы для жареной курицы в Джорджии

В городе Гейнсвилл, штат Джорджия, существует закон, запрещающий есть жареную курицу с помощью столовых приборов. Этот закон был принят в 1965 году и его нарушение может привести к штрафу. В 2009 году 91-летнюю женщину даже арестовали за использование вилки.

Запрещено самостоятельно заправлять автомобиль в Орегоне и Нью-Джерси

В штатах Орегон и Нью-Джерси водителям запрещено самостоятельно заправлять свои автомобили. Этот закон был принят для уменьшения риска пожаров из-за неправильного обращения с горючим. Нарушение этого правила может обернуться штрафом в 500 долл.

Запрещено ловить рыбу голыми руками в Канзасе

В штате Канзас ловля рыбы голыми руками без специальной лицензии незаконна. Для этого необходимо получить лицензию на ручную рыбалку, которая стоит дополнительно 27,50 долл. Нарушение этого закона может привести к штрафу.

Напомним: портал "Комментарии" писал об удивительных запретах в Греции.



