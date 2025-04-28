logo

BTC/USD

94249.44

ETH/USD

1777.56

LTC/USD

85.23

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

47.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг путешествия Странные запреты в Канаде, за нарушение которых могут наказать
commentss НОВОСТИ Все новости

Странные запреты в Канаде, за нарушение которых могут наказать

Какие странные запреты действуют в Канаде

сегодня, 20:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Канада, известная своими живописными пейзажами и приветливыми жителями, также имеет ряд довольно необычных законов и запретов, которые могут удивить туристов и местных жителей. Хотя большинство этих правил направлены на обеспечение общественного порядка, безопасности и сохранения окружающей среды, некоторые из них могут показаться архаическими или специфическими для определенных регионов. Нарушение этих запретов может привести к штрафам.

Странные запреты в Канаде, за нарушение которых могут наказать

Канада. Фото из открытых источников

В городе Ошава, провинция Онтарио, существует официальный запрет на кормление енотов. Это правило было введено с целью контроля популяции этих животных и предотвращения их чрезмерного присутствия в жилых районах. Нарушителям грозит штраф.

В городе Петролия, а также в Онтарио, действует закон, запрещающий свистеть в общественных местах. Этот необычный запрет был введен еще в XIX веке и формально остается в силе до сих пор. Хотя правоприменение этого закона маловероятно, теоретически за его нарушение можно получить штраф.

В провинции Саскачеван существуют муниципальные правила, ограничивающие высоту снеговиков, которых можно строить на частной собственности. Эти ограничения обычно связаны с соображениями по безопасности и видимости на дорогах. Превышение установленной высоты может привести к требованию демонтировать снеговика и штраф.

Исторически в провинции Квебек существовал довольно строгий запрет на продажу маргарина, который по цвету и консистенции напоминал масло. Этот закон был ориентирован на защиту местной молочной индустрии. Хотя эти ограничения были значительно ослаблены, некоторые регуляции по маркировке и продаже маргарина все еще могут существовать.

Напомним: портал "Комментарии" писал об удивительных запретах в Бразилии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости