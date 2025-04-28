Странные запреты в Канаде, за нарушение которых могут наказать

Канада, известная своими живописными пейзажами и приветливыми жителями, также имеет ряд довольно необычных законов и запретов, которые могут удивить туристов и местных жителей. Хотя большинство этих правил направлены на обеспечение общественного порядка, безопасности и сохранения окружающей среды, некоторые из них могут показаться архаическими или специфическими для определенных регионов. Нарушение этих запретов может привести к штрафам.

Канада. Фото из открытых источников

В городе Ошава, провинция Онтарио, существует официальный запрет на кормление енотов. Это правило было введено с целью контроля популяции этих животных и предотвращения их чрезмерного присутствия в жилых районах. Нарушителям грозит штраф.

В городе Петролия, а также в Онтарио, действует закон, запрещающий свистеть в общественных местах. Этот необычный запрет был введен еще в XIX веке и формально остается в силе до сих пор. Хотя правоприменение этого закона маловероятно, теоретически за его нарушение можно получить штраф.

В провинции Саскачеван существуют муниципальные правила, ограничивающие высоту снеговиков, которых можно строить на частной собственности. Эти ограничения обычно связаны с соображениями по безопасности и видимости на дорогах. Превышение установленной высоты может привести к требованию демонтировать снеговика и штраф.

Исторически в провинции Квебек существовал довольно строгий запрет на продажу маргарина, который по цвету и консистенции напоминал масло. Этот закон был ориентирован на защиту местной молочной индустрии. Хотя эти ограничения были значительно ослаблены, некоторые регуляции по маркировке и продаже маргарина все еще могут существовать.

Напомним: портал "Комментарии" писал об удивительных запретах в Бразилии.



