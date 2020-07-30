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Список самых необычных вещей, украденных из отеля

Пропажу таких вещей сложно не заметить

сегодня, 03:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Список самых необычных вещей, украденных из отеля

В это сложно поверить, но часто из гостиниц туристы забирают не только тапочки и шампуни, но и самые необычные вещи. Согласно данным, в год отели теряют около 4000 долларов на имуществе, которое гости прихватили с собой. Такой информацией поделилось издание Tripmydream.

Полотенца, халаты, подушки и батарейки пропадают из гостиниц ежедневно. Этим уже никого не удивишь. Но есть вещи, исчезновение которых шокировало даже отельеров со стажем. Представляем ТОП самых странных краж.

- Лас-Вегас: огромный кусок коврового покрытия.

- Берлин: лейка душа, сиденье с унитаза, раковина и краны.

- Лос-Анджелес: мраморный камин.

- Дубай: диван и холодильник со всем содержимым.

- Мадрид: двуспальный ортопедический матрас.

- Лондон: табличка с номером комнаты.

- Швейцария: 50-килограммовые настенные часы с маятником.

- Торонто: рояль.

"Я вышел в лобби и стал оглядываться: чего-то не хватало. И тут я понял: исчез наш рояль. Подняли охрану, посмотрели камеры наблюдения. Три человека, одетые как грузчики, спокойно вошли в отель, вытащили инструмент и покатили его вниз по улице. Никто и ухом не повел", — вспоминает сотрудник гостиницы.

Был в истории индустрии гостиничного бизнеса и инцидент, когда постоялец украл собаку хозяина отеля.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие необычные запреты действуют для туристов в разных странах.


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