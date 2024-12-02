Смертельная волна смыла российскую туристку в Таиланде

24-летняя российская туристка Камилла Беляцкая скончалась после медитации на пляже в Таиланде. Во время шторма на острове Самуи мощная волна сбила россиянку, а драматические события зафиксировали другие туристы.

Смертельная волна смыла российскую туристку

Смертельный случай произошел 29 ноября на популярном тайском курорте – острове Самуи. 24-летняя туристка из России Камилла Беляцкая погибла во время медитации на скале. Несмотря на предупреждение о шторме девушка решила заняться йогой в опасном месте, что привело к роковым последствиям.

Утром Камилла поднялась на прибрежную скалу, развернула свой коврик и начала медитацию. Во время сильного шторма одна из волн смыла ее в море. Инцидент произошел на глазах свидетелей, которые сразу вызвали спасателей.

Однако оперативно спасти девушку не удалось. Как объяснили спасатели, все плавсредства были перенесены в ангары из-за опасности повреждения их штормом. В сеть также попало видео с последними моментами жизни российской туристки, которые сняли отдыхающие. Оно показывает, как девушка исчезает под водой, не имея возможности противостоять силе стихии.

Спасательные службы Таиланда отмечают: на пляже были установлены красные флаги, сигнализирующие о запрете купания и приближения к воде из-за опасных погодных условий. Однако Камилла Беляцкая, вероятно, недооценила риски или не обратила внимания на эти сигналы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте на Мальдивах, где на российского туриста напала акула.

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