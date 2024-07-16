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Скрытые уголки Европы: какой город не замечают туристы

Вальядолид - скрытая жемчужина Испании

сегодня, 17:00
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Черновалова Кристина

Пока туристические толпы заполняют улицы Барселоны и Мадрида, Вальядолид, невероятный город на берегу реки в самом сердце Испании, остается по большей части неисследованным. Этот город, полный архитектурных шедевров эпохи Возрождения и с богатым культурным наследием, предлагает уникальное путешествие назад во времени, когда Европа была местом сказочных вилл и зданий.                           

Скрытые уголки Европы: какой город не замечают туристы

Скрытые уголки Европы: какой город не замечают туристы

Вальядолид — это город с душой старой Европы, где каждый камень на улицах рассказывает свою историю. Вале-де-Река, как его иногда называют, не только предлагает ниже, чем в крупных туристических центрах, цены, но и возможность исследовать исторические сокровища, такие как Кафедральный собор, построенный еще в 1585 году по проекту знаменитого архитектора Хуана де Эрреры.

Кафедральный собор Вальядолида — это не просто религиозное место, но и символ городской гордости, признанный одним из самых великолепных на континенте. Помимо собора, Вальядолид славится своими музеями, магазинами и ресторанами, где можно попробовать истинные испанские деликатесы. А ежегодный Международный кинофестиваль привлекает в город тысячи посетителей, желающих окунуться в мир искусства и кинематографа.                                    

Путешествие в Вальядолид — это возможность уйти от стандартных туристических маршрутов и открыть для себя настоящую, нетронутую сторону Испании. Весной 2024 года, несмотря на масштабные антитуристические протесты в других частях страны, Вальядолид остается открытым для всех желающих посетить его.



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Источник: https://www.express.co.uk/travel/articles/1905842/beautiful-underrated-city-madrid-tourists
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