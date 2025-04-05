Скандал на борту: пассажирка укусила стюардессу во время спора из-за запаха другой женщины

На борту самолета авиакомпании Shenzhen Airlines произошла неожиданная стычка между пассажирками из-за запахов. Ситуация обострилась и привела к драке. Инцидент завершился тем, что одна из женщин укусила стюардессу, пытавшуюся успокоить обеих пассажирок.

Пассажирка укусила стюардессу. Фото: SCMP

Скандал в самолете произошел 1 апреля на рейсе авиакомпании Shenzhen Airlines из Шэньчжэня в Шанхай. По словам свидетелей, ссора началась еще до взлета. Одна пассажирка пожаловалась на "несносный запах пота" от соседки, тогда как другая выразила возмущение из-за слишком интенсивного аромата духов.

Взаимные обвинения быстро переросли в открытый конфликт. Сначала женщины обменивались словесными обидами, но уже через минуты дело дошло до физической схватки. Экипаж и соседние пассажиры пытались унять агрессивных женщин, однако ситуация только обострилась.

Кульминацией ссоры стал момент, когда одна из пассажирок укусила стюардессу за руку при попытке бортпроводников развести соперниц. Еще один пассажир получил царапины во время хаотической потасовки. После эскалации конфликта экипажу пришлось вызвать полицию. Обеих пассажирок вывели из самолета, а рейс задержали на два часа.

Представители Shenzhen Airlines заявили, что инцидент будет тщательно расследован, а всех пассажиров просят соблюдать правила поведения на борту.

"Shenzhen Airlines делает все возможное, чтобы защитить законные права как пассажиров, так и своих сотрудников. Мы призываем пассажиров соблюдать правила и совершать свои путешествия цивилизованно", — заявили в компании.

Инцидент вызвал резонанс в соцсетях в Китае. Один из пользователей призвал женщинам запретить летать.

"Эти две женщины должны быть занесены в черный список, чтобы они не могли летать на любых самолетах и поездах в будущем. Такие иррациональные люди представляют опасность в любом месте", — сказал пользователь соцсети.

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