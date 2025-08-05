Шокирующий отдых украинки в Японии: ее испугало то, что было под кроватью в гостиничном номере

Представьте, что вы путешествуете в одну из самых спокойных стран мира, останавливаетесь в отеле, ложитесь отдохнуть после насыщенного дня и вдруг замечаете пару глаз, следящих за вами из-под кровати. Именно это произошло с украинкой Наталией Хоменко, пережившей шокирующий инцидент во время отдыха в Японии.

Украинка во время отдыха в Японии нашла незнакомца под кроватью

В марте 2025 года Наталья отправилась в соло-путешествие в Японию, считая страну безопасной для туристов. Она остановилась в отеле в Токио и не подозревала, что обычное путешествие может завершиться глубокой психологической травмой.

На второй день пребывания в Японии и после прогулки, Натали вернулась в гостиничный номер, сняла верхнюю одежду и прилегла отдохнуть. Она почувствовала странный запах. Сначала украинка подумала, что это запах простыни или ее волосы. Однако в конце концов она решила проверить пространство под кроватью – там лежал незнакомый мужчина.

"Когда я наклонилась, чтобы проверить, я увидела пару глаз, которые смотрели на меня. Я увидела азиата под своей кроватью", – рассказала Натали.

Женщина в панике вскочила и закричала. Незнакомый мужчина в возрасте около 20-30 лет, одетый в черное, также закричал и выбежал из комнаты.

"Я замерла на месте, не зная, собирается ли он прыгнуть на меня, задушить меня или попытаться убить", — рассказала украинка.

Женщина немедленно вызвала полицию и обратилась в администрацию отеля. Правоохранители обнаружили под кроватью зарядное устройство и USB-кабель, предположительно, оставленные мужчиной. Однако объяснить, как незнакомец смог проникнуть в номер с электронным замком, в гостинице не смогли. Кроме того, оказалось, что в отеле не было ни одной камеры, поэтому полиция так и не смогла установить личность злоумышленника.

После инцидента Натали переехала в другую гостиницу и обратилась в службу Agoda, через которую бронировала жилье. Сначала ей предложили купон на 178 долларов, хотя она заплатила 600 долларов за три ночи. Только после повторного обращения гостиница согласилась на полное возмещение. Натали также подала запрос на компенсацию эмоционального ущерба в размере 1600 долларов, однако получила отказ.

Женщина рассказала, что остальная ее поездка превратилась в сплошной кошмар, ведь она не могла спать, постоянно проверяла каждый уголок в номере и испытывала нападения паники. В конце концов украинка вернулась из Японии в Таиланд, где проживает.

Видео, в котором Наталья делится своим опытом, собрало более 13 миллионов просмотров в TikTok.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как няня проверила , нет ли монстров под кроватью ребенка. Она нашла там незнакомого мужчину.

Также "Комментарии" писали, что туристка доплатила за номер с видом на море. Она была в шоке, когда выглянула в окно.