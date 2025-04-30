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Самый удивительный город Аляски, где все жители живут в одном доме

Все жители американского города Виттиер живут в одном доме

30 апреля 2025, 17:35 comments1852
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Slava Kot

Представьте город, где все обитатели живут в одном здании. Где под одной крышей находятся жилые квартиры, школа, больница, почта, магазин, церковь и даже гостиница для туристов. Несмотря на то, что это напоминает сюжет фантастического фильма, но такой город реально существует – это Виттиер на Аляске.

Самый удивительный город Аляски, где все жители живут в одном доме

Все жители города Виттиер живут в одном доме

В 1957 году в Виттиере построили военный комплекс из двух 14-этажных домов, которые должны были стать жильем для военных, охранявших стратегический порт. Однако в 1966 году одно здание было разрушено, в то время как другое переименовали в Begich Towers в честь конгрессмена Ника Бейга, погибшего в авиакатастрофе на Аляске.

После закрытия военной базы город не опустел, а бывшие казармы превратились в многоквартирный дом, постепенно ставший единственным жилым пространством для всех жителей. Именно в нем сегодня проживают все 220 жителей Виттиера.

Кроме того, большинство из них даже не выходят на улицу во время суровой зимы, ведь внутри здания есть все необходимое для жизни. В Begich Towers есть квартиры, школа, магазин, почта, медпункт, полицейский участок, церковь и даже гостиница для туристов.

Самый удивительный город Аляски, где все жители живут в одном доме - фото 2

Дом в Виттиер, Аляска

Может возникнуть вопрос, почему все жители Виттиера живут в одном доме. Однако ответ прост, земля вокруг города принадлежит железнодорожной компании, не планирующей продавать ее под строительство новых домов. Поэтому жители и дальше остаются под одной крышей, в здании, которое стало настоящим городом в городе.

Попасть в Виттиер можно по железной дороге, однако поезда редко заезжают в город, поэтому местные пользуются автомобилем. Однако дорога лежит через односторонний четырехкилометровый тоннель, который каждые 30 минут меняет движение, а ночью полностью закрывается. Из-за изолированности города цены на продукты значительно выше, чем в большинстве городов Аляски. Жители часто ездят в Анкоридж, чтобы сделать запасы на несколько недель. Дорога в одну сторону длится около 1,5 часа.

Самый удивительный город Аляски, где все жители живут в одном доме - фото 3

Дом в Виттиер, США

Из-за своей уникальности город с населением в 220 человек стал туристической находкой. Десятки тысяч туристов приезжают в Виттиер, чтобы увидеть город, где все жители проживают в одном доме. Кроме того, летом туристы ходят в походы, наблюдают за китами и посещают ледники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых необычных домах на планете.

Также "Комментарии" писали о том, зачем панельные дома в СССР облагали плиткой.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-13349763/Welcome-Alaska-town-residents-live-one-roof-share-space-police-station-doctors-clinic-church-school.html
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