Самые спокойные места для путешествий за пределами топовых направлений

В мире, где туристические тропы порой кажутся избитыми, есть места, сохраняющие свою первозданную красоту и спокойствие, несмотря на общую гонку за новыми впечатлениями. Именно такие места выбрал путешественник, побывавший более чем в ста странах, чтобы поделиться своими впечатлениями с читателями Business Insider.

Маршруты для избранных: топ-6 мест, скрытых от туристических глаз

Согласно Глобальной туристической организации, эти места не попадают в список самых посещаемых направлений этого года, что делает их идеальным выбором для тех, кто стремится избежать толп и насладиться уединением с природой.

Столовая гора, Кейптаун, Южная Африка — этот величественный природный объект возвышается над Кейптауном, предлагая посетителям либо активный подъем пешком, либо комфортное путешествие на канатной дороге. С вершины открываются захватывающие виды на океан, а также возможность увидеть гору с высоты птичьего полета, особенно с горы Львиная Голова.





Словения — страна, которую часто упускают из виду, несмотря на её близость к Италии. Жемчужиной региона является озеро Блед с его кристально чистыми водами и средневековым замком, создающим неповторимый фон для фотографий.





Паро, Бутан — этот городок известен одной из самых сложных взлетно-посадочных полос в мире, окружённой горами. Также здесь находится знаменитый монастырь Тигровое гнездо, который, как и весь Бутан, пропитан атмосферой спокойствия и уединения.





Исландия — страна, где природные чудеса на каждом шагу. От водопадов и гейзеров до ледников, Исландия предлагает уникальные ландшафты и возможности для незабываемых фото. Особенно ценится Голубая лагуна, идеальное место для релаксации после дня исследований.





Сальвадор — хотя страна и небольшая, она удивляет разнообразием ландшафтов от вулканов до древних руин майя. Вулкан Санта-Ана и озеро Коатепеке с его переменчивыми оттенками воды являются настоящими визитными карточками страны.





Великая океанская дорога, Австралия — известная своими панорамными видами, эта дорога пролегает вдоль побережья штата Виктория, предлагая восхитительные пейзажи, в том числе известные Двенадцать апостолов, уникальное природное образование, образовавшееся в результате миллениальной эрозии.





Эти места, выбранные знатоком путешествий, предлагают уникальные возможности для тех, кто жаждет красоты и спокойствия, уходя далеко за рамки обыденных туристических маршрутов. Посещение любого из этих мест обещает не только уединение, но и встречу с настоящими чудесами природы, что делает их идеальным выбором для путешественников, стремящихся к новым открытиям.