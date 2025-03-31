Самые раздражительные привычки туристов: что не нравится персоналу отелей

Персонал отелей ежедневно сталкивается с сотнями клиентов, каждый из которых имеет свои повадки и представления о комфорте. Однако некоторые действия туристов могут не только усложнять работу сотрудников, но и вызвать подлинное раздражение. Работники гостиниц поделились тем, что больше всего их раздражает, и дали несколько советов, как избежать подобных ситуаций.

Раздражающие привычки туристов в отеле. Фото из открытых источников

1. Не застилайте кровать перед выселением

Многие полагают, что, застилая кровать перед выездом, они помогают персоналу. На самом деле это только прибавляет лишнюю работу. Уборкой номеров занимаются по строгому графику, и каждая кровать все равно должна быть полностью перебрана для замены белья. Дополнительно застеленная кровать только задержит процесс, а также занимает время гостей.

2. Лепестки роз

Празднование Дня святого Валентина или годовщины в отеле – это отличная идея. Но если вы решили разбрасывать лепестки роз по комнате, подумайте о тех, кто будет убираться после вас. Работники гостиниц неоднократно жаловались, что такие романтические жесты только прибавляют им лишнюю работу.

"Пожалуйста, не разбрасывайте лепестки по полу и кровати, если не планируете их собрать", – говорят сотрудники.

Еще одна проблема с тем, что лепестки в ванне или джакузи могут оставлять пятна и забивать форсунки гидромассажной системы, что затрудняет ее чистку.

3. Сообщайте о неисправностях

Гости часто жалуются на неработающие лампы, неисправные краны или забитые сливные бачки, но вместо того, чтобы сообщить об этом персоналу, они оставляют негативные отзывы.

"Если что-то сломалось или не работает, просто скажите об этом на рецепции. Мы исправим это как можно скорее", – объясняют работники гостиниц.

Обычно сотрудники готовы мгновенно решать проблему, но если они не получают никаких сообщений, неисправность остается и вызывает возмущение у следующих гостей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых уникальных гостиницах мира.

Также "Комментарии" писали о том, кто владеет лучшими гостиницами Украины.