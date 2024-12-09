Самые опасные страны мира для путешественников: какая ситуация в Украине

Международные организации Safeture и Riskline обнародовали обновленную глобальную карту рисков для поездок. Она демонстрирует уровень безопасности в разных странах мира на 2025 год, учитывая риски, связанные с военными конфликтами, терроризмом, преступностью, состоянием медицинских услуг и окружающей среды. Уровни рисков распределены на пять категорий: низкий, умеренный, средний, высокий и критический риск.

Самые опасные страны мира для путешественников. Фото из открытых источников

Согласно данным Safeture и Riskline, в целом ситуация с безопасностью ухудшилась в 77 странах по сравнению с 2024 годом. Особенно серьезно риск вырос на Ближнем Востоке, в частности, в таких странах, как Израиль, Ливан, Сирия и Иран перешли в категорию чрезвычайно опасных. Еще одна страна, где ситуация с безопасностью резко ухудшилась в течение года, это Новая Каледония.

"Но не только там путешественникам следует быть осторожными: Буркина-Фасо, Ливия и Мьянма теперь тоже в списке самых опасных стран. Сомали, Сирия, Судан, Йемен и, не в последнюю очередь, Украина уже несколько лет считаются зонами повышенного риска", – пишут авторы отчета.

Safeture и Riskline определили в Украине две зоны: высокого и критического риска. В зону критического риска попали оккупированные территории, пограничные с РФ и Беларусью земли, а также ближайшие регионы к линии фронта. Остальные территории Украины в зоне высокого риска опасности.

Несмотря на то, что европейский регион традиционно считался безопасным, в 2025 году ситуация меняется и в группу стран с умеренным риском попали Франция, Великобритания, Швеция и Испания. Основными угрозами в этих государствах стал рост политических беспорядков, акций протеста, экологические вызовы, например наводнения или штормы.

Глобальная карта рисков для путешествий в 2025 году

Однако в отчете отмечается, что, несмотря на глобальный рост рисков, несколько стран остаются примерами стабильности: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Япония. Кроме того, за последний год улучшилась ситуация в Аргентине, Китае, Марокко, Кубе, Армении и Боснии и Герцеговине.

Ранее портал "Комментарии" публиковал карту рисков для путешественников в 2024 году.

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