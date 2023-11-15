Самые красивые деревни мира: здесь делают лучшие фото для Instagram

К выбору места отдыха или путешествия может побуждать только одно фото в Instagram. Поэтому эксперты британской компании Faraway Furniture проанализировали самые популярные направления мира и составили рейтинг лучших поселков для фотографий в Instagram.



Рейне, Норвегия. Фото из открытых источников

3 место. Ия (Ойя), Греция

Живописное село Ия на северо-западной окраине греческого острова Санторини для многих является воплощением этой страны: везде можно увидеть типичные белые дома и церкви с голубыми куполами. Поселок с населением только 700 человек славится великолепными закатами. Также здесь были сняты несколько сцен для фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" с Анджелиной Джоли в главной роли.





2 место: Рейне, Норвегия

Поселок Рейне расположен между фьордом и скалами, где проживает около 2000 человек. Рыбацкая деревня является популярной базой для туристов, куда ежегодно приезжает тысячи людей. Однако мировую популярность норвежский поселок получил через фото в Instagram.





1 место: Чинкве-Терре, Италия

Чинкве-Терре – это национальный парк в Италии, в который сразу входит пять живописных средневековых поселков. Все они соединены туристической тропой, во время прогулки по которой вы можете насладиться панорамным видом на море. Именно Чинкве Терре было признано самым популярным местом для фото в Instagram.





Посмотреть ТОП 10 лучших поселков для фото в Instagram можно ниже:

1 место: Чинкве-Терре, Италия

2 место: Рейне, Норвегия

3 место: Ия (Ойя), Греция

4 место: Бурано, Италия

5 место: Кольмар, Франция

6 место: Гальштат, Австрия

7 место: Альберобелло, Италия

8 место: Хоббитон, Новая Зеландия

9 место: Сиракавии, Япония

10 место: Сиди-Бусаид, Тунис

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