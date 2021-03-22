logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.03.2021

BTC/USD

57115.35

ETH/USD

1780.85

LTC/USD

196.61

НБУ 22.03.2021

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг путешествия Самые длинные мосты в мире: как они выглядят (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Самые длинные мосты в мире: как они выглядят (Фото)

На эти мосты были потрачены миллиарды долларов

сегодня, 16:25
Автор:

Кириєнко Анна

Эксперты создали рейтинг огромных и зрелищных железнодорожных и автомобильных мостов. Трудно даже представить, сколько средств, ресурсов и материала было потрачено на создание этих сооружений. Протяженность некоторых мостов достигает нескольких десятков или даже сотен километров. Их величие можно долго описывать, но давайте лучше посмотрим на этих великанов.

Самые длинные мосты в мире: как они выглядят (Фото)

Самые длинные мосты в мире. Фото: avtosota.com

1. Первое место в рейтинге самых длинных мостов занял виадук Даньян-Куньшаньский. Его длина 164,8 километра. Сооружение создавалось для движения поездов. Сам мост расположен в восточной части КНР. На его строительство потратили почти 8,5 миллиарда долларов.

Самые длинные мосты в мире: как они выглядят (Фото) - фото 2

2. На втором месте располагается виадук Чжанхуа — Гаосюн, вдоль которого проходит Тайваньская высокоскоростная железная дорога. Длина моста — 157,317 километра.

Самые длинные мосты в мире: как они выглядят (Фото) - фото 3

3. Тяньцзиньский виадук занимает третье место. Он создан для движения автомобилей и входит в состав Пекин-Шанхайской высокоскоростной дороги. Протяженность сооружения — 113,7 километра.

Самые длинные мосты в мире: как они выглядят (Фото) - фото 4

4. Четвертое место занимает магистраль Банг На, которая находится на территории Бангкока. Движение по дороге — платное. Мост вдвое короче вышеперечисленных сооружений — 54 километра. Однако архитектурный замысел имеет невероятный "невесомый" вид.

Самые длинные мосты в мире: как они выглядят (Фото) - фото 5

5. Пятое место получает мост-дамба в США. Сооружение позволяет проехать через озеро Пончартрейн на территории штата Луизиана. Его протяженность — 38,442 километра.

Самые длинные мосты в мире: как они выглядят (Фото) - фото 6

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что на Аляске рыбак поймал настоящего "морского монстра". Отправляясь на рыбалку, 39-летний американец Нейт Исзак даже не подозревал, какой удивительный улов его ждет. Мужчина поделился фотографиями настоящего "морского чудовища". Снимки можно посмотреть в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://avtosota.com/11347-skladeno-rejtyng-najdovshyh-mostiv-u-sviti.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ