Самые длинные мосты в мире: как они выглядят (Фото)

Эксперты создали рейтинг огромных и зрелищных железнодорожных и автомобильных мостов. Трудно даже представить, сколько средств, ресурсов и материала было потрачено на создание этих сооружений. Протяженность некоторых мостов достигает нескольких десятков или даже сотен километров. Их величие можно долго описывать, но давайте лучше посмотрим на этих великанов.

Самые длинные мосты в мире. Фото: avtosota.com

1. Первое место в рейтинге самых длинных мостов занял виадук Даньян-Куньшаньский. Его длина 164,8 километра. Сооружение создавалось для движения поездов. Сам мост расположен в восточной части КНР. На его строительство потратили почти 8,5 миллиарда долларов.





2. На втором месте располагается виадук Чжанхуа — Гаосюн, вдоль которого проходит Тайваньская высокоскоростная железная дорога. Длина моста — 157,317 километра.





3. Тяньцзиньский виадук занимает третье место. Он создан для движения автомобилей и входит в состав Пекин-Шанхайской высокоскоростной дороги. Протяженность сооружения — 113,7 километра.





4. Четвертое место занимает магистраль Банг На, которая находится на территории Бангкока. Движение по дороге — платное. Мост вдвое короче вышеперечисленных сооружений — 54 километра. Однако архитектурный замысел имеет невероятный "невесомый" вид.





5. Пятое место получает мост-дамба в США. Сооружение позволяет проехать через озеро Пончартрейн на территории штата Луизиана. Его протяженность — 38,442 километра.

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