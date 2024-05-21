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Самые дешевые города Европы для туристов в 2024 году

Путешествуй больше, трать меньше: лучшие бюджетные города Европы

сегодня, 16:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Европа — континент, привлекающий туристов своим разнообразием культур, историческими достопримечательностями и великолепными пейзажами. Однако, несмотря на общее мнение о высокой стоимости европейских путешествий, существует множество городов, где можно отлично провести время, не расходуя значительные суммы. Вот десять самых доступных городов Европы, которые станут отличным выбором для путешественников, стремящихся к экономии.

1. София, Болгария

Столица Болгарии, София, предлагает путешественникам не только низкие цены на проживание и питание, но и богатое историческое наследие. Здесь можно посетить Александровский собор и музей истории Болгарии. Средняя стоимость ужина в местном ресторане не превышает 10 евро, а комфортабельный отель можно найти за 30 евро за ночь.

Самые дешевые города Европы для туристов в 2024 году

Рейтинг бюджетных городов Европы для путешествий

Самые дешевые города Европы для туристов в 2024 году - фото 2

2. Краков, Польша

Краков известен своей исторической архитектурой, включая Вавельский замок и церковь Святой Марии. Город предлагает доступное жилье и еду, при этом сохранив уникальное культурное наследие. Здесь также множество бюджетных кафе и баров, где стоимость пива начинается от 1,5 евро.

Самые дешевые города Европы для туристов в 2024 году - фото 3

3. Бухарест, Румыния

Бухарест, часто называемый "Маленьким Парижем", предлагает широкий спектр культурных достопримечательностей, включая Триумфальную арку и Дворец Парламента. Стоимость жизни здесь остается одной из самых низких в Европе, с доступными ценами на транспорт и питание.

Самые дешевые города Европы для туристов в 2024 году - фото 4

4. Порту, Португалия

Порту — это рай для любителей вина и архитектуры, где можно исследовать старинные винные погреба и насладиться видами на реку Дору. Жилье и еда здесь значительно дешевле, чем в Лиссабоне, с возможностью насладиться блюдами местной кухни за 5-10 евро.

Самые дешевые города Европы для туристов в 2024 году - фото 5

5. Будапешт, Венгрия

Известный своими термальными источниками и великолепными зданиями, такими как Парламент и Замок Буда, Будапешт предлагает множество культурных мероприятий и достопримечательностей. Стоимость обеда в центральной части города обычно не превышает 10 евро, а качественное жилье доступно за 40-50 евро за ночь.

Самые дешевые города Европы для туристов в 2024 году - фото 6

6. Загреб, Хорватия

Столица Хорватии, Загреб, предлагает живописные парки, музеи и кафе. Этот город — идеальное место для любителей искусства и культуры, с множеством бюджетных вариантов для питания и проживания.

Самые дешевые города Европы для туристов в 2024 году - фото 7

7. Рига, Латвия

Рига, с её уникальными зданиями в стиле ар-нуво и старинным городом, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, предлагает недорогие туры и мероприятия для туристов. Посетителям доступны экскурсии по городу по цене около 5 евро, а ужин обойдется примерно в 10 евро.

Самые дешевые города Европы для туристов в 2024 году - фото 8

8. Львов, Украина

Львов привлекает своими средневековыми улицами, ароматными кофейнями и живой музыкой. Здесь можно попробовать традиционные украинские блюда за небольшие деньги, а уютные гостиницы предлагают номера от 20 евро за ночь.

Самые дешевые города Европы для туристов в 2024 году - фото 9

9. Сараево, Босния и Герцеговина

Город с богатой историей и культурой, Сараево предлагает доступные цены на еду и жилье. Особенно рекомендуется посетить исторический центр города, где можно насладиться местной кухней и культурными достопримечательностями по очень привлекательной цене.

Самые дешевые города Европы для туристов в 2024 году - фото 10

10. Вильнюс, Литва

Столица Литвы, Вильнюс, известна своими историческими зданиями и уютной атмосферой. Здесь легко найти качественное и недорогое жилье, а стоимость ужина в традиционном ресторане начинается от 7 евро.

Самые дешевые города Европы для туристов в 2024 году - фото 11
Эти города предлагают отличные возможности для путешествий по Европе, не требуя значительных затрат, и являются идеальным выбором для тех, кто стремится к экономии, не жертвуя при этом качеством и насыщенностью отдыха.



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