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Самое плохое место в самолете Ryanair: на него массово жалуются пассажиры

Лоукостер Ryanair назвал самое худшее место в самолете, которое постоянно разочаровывает пассажиров.

сегодня, 17:40
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Slava Kot

Ирландский авиационный гигант Ryanair поделился некоторыми данными за 2024 год. Вместо традиционных статистических данных, таких как количество рейсов или перевозимых людей, перевозчик сосредоточился на альтернативной статистике. В частности, компания назвала место в самолетах, которое пассажиры называют самым худшим – 11А.

Самое плохое место в самолете Ryanair: на него массово жалуются пассажиры

Самолет Ryanair. Фото из открытых источников

Как сообщает лоукостер Ryanair в своей статистике за 2024 год, около 2,8 миллиона пар, путешествовавших рейсами компании, решили не садиться вместе, чтобы избежать дополнительных сборов за выбор места в размере 8 евро. Еще 6,8 миллионов пассажиров во время перелетов были одеты в джинсы, а более 408 тысяч пассажиров снимали обувь на борту самолета во время полета.

Однако самой интересной из статистики стало самое худшее место в самолете – 11А. Несмотря на то, что кресло 11А расположен у окна, именно в этой позиции в салоне отсутствует иллюминатор, из-за чего пассажиры остаются разочарованными. Многие выбирают его с надеждой наслаждаться видами с высоты, однако вместо ожидаемого вида перед ними – только стена. Это рождает многочисленные жалобы, поскольку пассажиры чувствуют себя обманутыми.

Самое плохое место в самолете Ryanair: на него массово жалуются пассажиры - фото 2

Самое плохое место в самолете Ryanair – 11А.

Также Ryanair в итоге года рассказал, что пассажиры у окна ходили в туалет 89 миллионов раз, разочаровывая 79 миллионов пассажиров, сидевших ближе к проходу, а еще 65 789 путешественников совершали селфи в туалете во время полета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше самолет Ryanair забыл 42 пассажира в аэропорту.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае, когда самолет застрял на острове в Португалии из-за побега сотни хомяков.



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