Самая маленькая в мире государственная граница: уникальная испанская территория в Африке

На карте мировой политики существует место, о котором мало кто знает, но играет значительную роль в международных отношениях. Это место — Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера, скала на африканском побережье, владеющая кратчайшей государственной границей в мире, длиной всего 85 метров. Эта незаметная, но значительная испанская территория раскинулась между морскими просторами и песчаными берегами Марокко, став живым свидетельством исторических завоеваний и дипломатических соглашений.

Завоеванная Испанией в 1564 году благодаря стратегическим усилиям адмирала Педро де Эстопиньяна, Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера стала символом испанского присутствия в Северной Африке. Несмотря на то, что Марокко не раз высказывало претензии на эту территорию, Испания никогда не соглашалась на ее возвращение, а вместо этого укрепила свои позиции, разместив там военный гарнизон.

Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера является одним из нескольких "мест суверенитета" Испании в Северной Африке, наравне с такими известными территориями, как Сеута и Мелилья. Эта небольшая скала, площадью примерно 19000 квадратных метров, до 1934 года была островом, прежде чем землетрясение создало перешеек, превратившее ее в полуостров, и таким образом образовав наименьшую государственную границу в мире.

Заселенная исключительно испанскими военными, отвечающими за оборону и наблюдение, Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера имеет уникальную историю и является свидетелем многих событий. Военнослужащие, проходящие через территорию, живут в скромных условиях без доступа к водопроводу или электричеству, полагаясь на регулярные поставки из материковой Испании.

В 2012 году скала стала местом кратковременного, но значимого инцидента, когда группа активистов из организации, выступающей за освобождение Сеуты и Мелильи, высадилась на Пеньоне и заменила испанский флаг марокканским. Этот акт был быстро подавлен испанскими военными, вновь поднявшими национальный флаг и задержавших участников акции.

Несмотря на свою небольшую площадь, эта скала продолжает являться предметом национальной гордости Испании и символом ее исторического влияния в регионе.

Где находится самая маленькая в мире государственная граница