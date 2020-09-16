С 1 октября МАУ меняет расписание - вернутся стыковочные рейсы

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Дмитрий Симоненко
С 1 октября, после прекращения действия ограничений для
въезда иностранцев в Украину, авиакомпания МАУ добавляет новые рейсы, а также предлагает
своим пассажирам удобные стыковки. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Фото: avianews.com
На данный момент добавлены новые международные рейсы из
Киева на Брюссель, Дюссельдорф, Лондон, Прагу, Баку и обратно.
Также МАУ предлагает варианты пересадочных рейсов через столицу
Украины из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа,
Мюнхена, Праги в Дубай, Каира, Баку, Еревана, Стамбула, Тель-Авива и ряда других
стран.
Кроме того, авиакомпания предлагает воспользоваться
услугами собственных или партнерских рейсов через Киев по Украине из
Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги,
Тель-Авива и Стамбула через Киев в Харьков, Львов, Херсон, Одессу, Днепр, из
Дубая, Каира, Баку, Еревана через Киев в Харьков, Львов, Одессу, Днепр.
Также в авиакомпании напомнили, что имеются прямые
авиарейсы из Тель-Авива на Одессу, Львов, Харьков и Днепр. А из Стамбула на
самолетах МАУ можно попасть не только в Киев, но и в Одессу.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что с 14 сентября компания
"Международные авиалинии Украины" отменяет ряд рейсов за границу в
связи с запретом въезда на территорию
страны иностранцам, введенным Кабинетом министров Украины.
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