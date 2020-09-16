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Главная Новости Досуг путешествия С 1 октября МАУ меняет расписание - вернутся стыковочные рейсы
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С 1 октября МАУ меняет расписание - вернутся стыковочные рейсы

В расписание добавлены пять новых международных рейса

сегодня, 17:47
Автор:

Дмитрий Симоненко

С 1 октября, после прекращения действия ограничений для въезда иностранцев в Украину, авиакомпания  МАУ добавляет новые рейсы, а также предлагает своим пассажирам удобные стыковки. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 1 октября МАУ меняет расписание - вернутся стыковочные рейсы

Фото: avianews.com

"Анонсированное ранее расписание рейсов до 24 октября остается практически без изменений, за исключением полетов в Тбилиси - рейсы отменены по причине продолжения эпидемиологических ограничений со стороны властей Грузии. В рамках данного расписания с 1 октября, после прекращения действия ограничений для иностранцев, МАУ предлагает своим пассажирам удобные стыковки, а также добавляет новые рейсы. Тем самым, у пассажиров появится возможность расширить географию путешествий по Европе и Ближнему Востоку", - говорится в сообщении.

На данный момент добавлены новые международные рейсы из Киева на Брюссель, Дюссельдорф, Лондон, Прагу, Баку и обратно.

Также МАУ предлагает варианты пересадочных рейсов через столицу Украины из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги в Дубай, Каира, Баку, Еревана, Стамбула, Тель-Авива и ряда других стран.

Кроме того, авиакомпания предлагает воспользоваться услугами собственных или партнерских рейсов через Киев по Украине из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Тель-Авива и Стамбула через Киев в Харьков, Львов, Херсон, Одессу, Днепр, из Дубая, Каира, Баку, Еревана через Киев в Харьков, Львов, Одессу, Днепр.

Также в авиакомпании напомнили, что имеются прямые авиарейсы из Тель-Авива на Одессу, Львов, Харьков и Днепр. А из Стамбула на самолетах МАУ можно попасть не только в Киев, но и в Одессу.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что с 14 сентября компания "Международные авиалинии Украины" отменяет ряд рейсов за границу в связи с запретом въезда на территорию  страны иностранцам, введенным Кабинетом министров Украины. 


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