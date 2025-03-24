Российскую туристку проверили в аэропорту: таможенники обнаружили неожиданные вещи в ее нижнем белье

Российские таможенники в аэропорту Домодедово задержали женщину, пытавшуюся нелегально ввезти в страну драгоценные камни. Она скрыла 75 ценных минералов в своем нижнем белье, надеясь избежать таможенного контроля. Общая стоимость изъятых камней оценивается более чем в 1,2 миллиона рублей.

Российская туристка в аэропорту. Фото из открытых источников

Российская туристка прилетела в Москву из Индии и выбрала "зеленый" коридор — это маршрут для пассажиров, не перевозящих подлежащие декларированию товары. Однако ее поведение привлекло внимание таможенников, решивших проверить ее багаж. В ручной клади нашли четыре цветных камня, упакованных в пакеты.

Обнаруженные драгоценности вызвали подозрение, поэтому российская туристка должна была пройти личную проверку. Во время ее в нижнем белье женщины обнаружили еще 75 драгоценных камней, в том числе изумруды, аметисты, цирконы и камни "кошачий глаз".

Российская таможенная служба рассматривает вопрос об возбуждении уголовного дела по статье 226 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за контрабанду товаров стратегического значения. В случае доказательства вины женщине грозит до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до одного миллиона рублей.

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