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Российскую модель арестовали в Таиланде и отправили в тюрьму с жестокими условиями

В Таиланде арестовали российскую туристку и отправили в Центр содержания иммигрантов.

сегодня, 15:45
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Slava Kot

Российская модель и бывшая участница конкурсов красоты Александра Тихомирова подверглась аресту в Таиланде. 23-летнюю россиянку задержали за просрочку визы на десять дней. Теперь ей грозит перевод в центр для нелегальных иммигрантов, известный своими жестокими условиями.

Российскую модель арестовали в Таиланде и отправили в тюрьму с жестокими условиями

Российская модель Александра Тихомирова

Александра Тихомирова выиграла несколько конкурсов красоты, в том числе титулы "Маленькая мисс Россия-2013" и "Маленькая мисс Петрозаводск-2015". Ей прочила яркую модельную карьеру, однако теперь женщина оказалась в тайской тюрьме.

"23-летняя девушка заключена вместе с жестокими преступниками без доступа к пище и воде. Ожидается, что ее переведут в печально известный Центр содержания иммигрантов в Бангкоке, переполненного заведения, которое бывшие заключенные и правозащитные группы описывают как "бесчеловечный"", — сообщает издание The Thaiger.

Ранее Тихомирова была депортирована из Таиланда из-за юридических проблем, а затем провела несколько месяцев в Дубае. Вернувшись в Таиланд, она не продлила визу, что привело к нынешней ситуации.

Российские СМИ указывают, что, несмотря на свой предыдущий успех как модели, Тихомирова застряла за границей, не имея возможности вернуться домой после ссоры с родителями. Кроме того, российские СМИ считают, что россиянка работала в эскорте. Однако ее родственница заявляла, что это неправда.

Как сообщает The Mirror, Центр содержания иммигрантов в Бангкоке рассчитан на 500 заключенных, но регулярно в нем находится более чем вдвое больше людей. Женщины, дети и пожилые заключенные проводят там годы в ожидании депортации, часто в нечеловеческих условиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российской модели, которая получила 6 месяцев за заявление об изнасиловании на футболиста.

Также "Комментарии" писали, что российский турист пытался изнасиловать корову в Таиланде, но что-то пошло не так.



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Источник: https://thethaiger.com/news/national/russian-beauty-queen-faces-grim-future-in-notorious-thai-prison
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