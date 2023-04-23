Россияне зашли в украинский ресторан: они не ожидали такого ответа

Три российских туриста посетили украинский ресторан на филиппинском острове Палаван. Они были очень удивлены, потому что их не обслужили и попросили покинуть заведение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Украинское кафе в Филиппинах. Фото из открытых источников

Туристов из России не пустили в украинское питание на филиппинском острове Палаван. Название и украинская кухня не вызывала у россиян никаких раздумий искать другое место.

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Россиянин рассказал редакции одного из российских СМИ, что он вместе с двумя другими друзьями вошел в популярное заведение Odessa Mama Cafe and Boodmo Brewery на курорте Эль-Нидо.

"Это было на прошлой неделе. Мы просто проходили и не ожидали увидеть украинское заведение в селе на Филиппинах. Зашли, даже меню не успели попросить, как нам в грубой форме отказали в обслуживании", — говорит россиянин.

Турист рассказал о представителе украинского кафе, который говорил с ним на русском и показал на табличку, что информировала о том, что здесь не обслуживают россиян.

После появления в российских СМИ сообщения об украинском кафе на Филиппинах, где были изгнаны россияне, начали появляться комментарии с негативными отзывами на популярных платформах оценки заведений. Большинство из них от россиян, которые жалуются, что их просят уйти, а также критикуют висящие в кафе патриотические плакаты. Интересно, что раньше негативных отзывов об Odessa Mama Cafe and Boodmo Brewery на курорте Эль-Нидо практически не было и большинство писали о вкусной украинской кухне, вспоминали борщ, вареники, блинчики, чебуреки и другие украинские блюда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский борщ попал в рейтинг 100 лучших супов мира.

Также "Комментарии" писали о туристе из России, снявшем штаны на священной горе Агунг на острове Бали. Подобные действия спровоцировали резкую реакцию местных жителей.