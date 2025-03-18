Роскошь без границ: ТОП-7 самых дорогих курортов мира 2025 года

В мире существуют места, где роскошь и эксклюзивность достигают своего апогея, а отдых превращается в искусство. Эти курорты привлекают самых взыскательных гостей, готовых потратить значительные суммы за непревзойденный опыт. В 2025 году мы подготовили для вас подборку семи самых дорогих курортов мира, где каждая деталь создана для удовлетворения самых высоких стандартов.

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1. Северный остров, Сейшельские острова

Северный остров на Сейшельских островах является символом эксклюзивной роскоши, ориентируясь на ищущих уникальный опыт отдыха на частном острове. С всего 11 вилл на острове цены начинаются от 8000 долларов США за ночь. Этот курорт славится своим вниманием к конфиденциальности и охране окружающей среды, предоставляя гостям возможность наслаждаться нетронутой природной красотой. Каждая вилла имеет прямой доступ к чистым пляжам, частным бассейнам и потрясающим видам на океан, что делает этот курорт любимым местом для знаменитостей и королевских семей.

2. Амангири, Юта, США

Расположенный в сердце американского юго-запада, Амангири в штате Юта сочетает поразительную архитектурную красоту с драматическим ландшафтом вокруг. Цены на номера могут достигать 3500 долларов США за ночь. Курорт спроектирован таким образом, чтобы органично сочетаться с ландшафтом, предлагая минималистическое, но роскошное жилье, обеспечивающее увлекательные виды на пустыню. Удаленное расположение курорта обеспечивает эксклюзивность и конфиденциальность, с доступом к некоторым из самых известных национальных парков и достопримечательностей страны.

3. Курорт Four Seasons, Бора-Бора, Французская Полинезия

Курорт Four Seasons на Бора-Бора излучает атмосферу райского острова с водяными бунгало, цены на которые обычно начинаются от 2000 долларов США за ночь. Каждое бунгало имеет традиционные полинезийские элементы дизайна и предлагает увлекательные виды на лагуну и гору Атеману. Гости могут наслаждаться спа-услугами, дайвингом и снорклингом в кристально чистых водах или отдыхать у инфинити-бассейна на пляже.

4. Отель Кала ди Вольпе, Сардиния, Италия

Отель Кала ди Вольпе в Сардинии, Италия имеет некоторые из самых дорогих номеров в мире, при этом президентский люкс стоит до 26 000 долларов США за ночь во время пикового сезона. Этот роскошный курорт стилизован под традиционную сардинскую деревню с элегантными элементами, которая предлагает увлекательные виды на Средиземное море, частную марину и бассейн с морской водой. Отель славится своими знаменитыми гостями и роскошными удобствами, включая гурманскую кухню и эксклюзивные спа-услуги.

5. Остров Некер, Британские Виргинские острова.

Владелец острова Некер, сэр Ричард Брэнсон, создал частный курорт, где эксклюзивность и конфиденциальность являются основой опыта. Стоимость аренды всего острова начинается от 80 000 долларов США за ночь с возможностью размещения до 34 гостей. Этот курорт в рамках тура "все включено" предлагает персонализированное обслуживание, мировой уровень кухни и множество активностей, включая парусный спорт, снорклинг и теннис.

6. Аманзое, Греция

Аманзое в Греции стоит до 2500 долларов США за ночь за его павильоны, каждый из которых расположен так, чтобы обеспечить оптимальную конфиденциальность и панорамные виды на Эгейское море. Архитектура курорта вдохновлена классическими греческими постройками, создавая спокойное и роскошное место для отдыха и изучения культурного наследия Пелопоннеса. Среди удобств – частный пляжный клуб, несколько вариантов питания и большой спа-центр.

7. Шеваль Блан Рандели, Мальдивы

Шеваль Блан Рандел является еще одним ценным курортом на Мальдивах, где стоимость проживания начинается от 2 500 долларов США за ночь и может достигать значительно выше сумм за эксклюзивные виллы. Курорт принадлежит к сети Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и известен своим изящным дизайном, безупречным сервисом и конфиденциальностью. Гости могут наслаждаться персонализированными гастрономическими опытами, индивидуальными экскурсиями на лодках, а также расслабляться в спа-центре, расположенном прямо над водой.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что планирование отпуска на море — это всегда приятный процесс, но выбор лучшего времени для поездки может быть сложной задачей. От правильного выбора времени зависит не только качество отдыха, но возможность избежать большого количества туристов и насладиться приятной погодой.