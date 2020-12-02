Пять мест планеты, которыми лучше наслаждаться издалека

Наша планета насчитывает невероятное количество удивительных, красивых, и в то же время опасных мест, куда поехать решаются далеко не все. Представляем подборку достопримечательностей, которые покоряют своей красотой, но лучше наслаждаться ею издалека.

Озеро Кавах-Иджен (фото из открытых источников)

Большая голубая дыра, Белиз





фото / tripway.com

Это необычное и красивое место расположено в водах государства Белиз (Центральная Америка). Оно входит в топ-10 лучших мест для ныряния, поэтому дайверы со всего мира пытают к нему повышенный интерес. Но воронку диаметром 305 метров и глубиной 123 метров решаются "покорить" только самые смелые. Место с воздуха выглядит устрашающе, а внутри него множество пещер и лабиринтов, где обитают морские жители. Но даже самые опытные ныряльщики не рискуют опускаться на глубину более 20-30 метров.

Долина смерти, США





фото / strana.ua



Эта долина находится в штате Калифорния, в 1913 году в ней была зафиксирована самая высокая температура воздуха + 56,7 градуса. "Изюминкой" этой местности являются блуждающие камни, над разгадкой которых ученые думают до сих пор. На самом деле, это самое жаркое и засушливое место, где нельзя прожить без воды не больше 14 часов.

Озеро Кавах-Иджен, Индия





фото / wikiway.com



Красивое озеро с невероятным окрасом так и манит к себе. Но купаться в нем строго-настрого запрещено, ведь оно наполнено соляной кислотой. А все из-за хлоровода, который выделяется из жерла вулкана. Долго возле озера находится нельзя, тем более без противогаза.

Гора Вашингтон, США





фото / ru.wikipedia.org



Несмотря на то, что эта гора ниже Говерлы, любители экстрима покорять ее не рискуют, а все из-за плохой погоды. Ее считают одной из самых смертоносных, потому что на ее вершинах сильные ветра и температура воздуха поднимается до 40 градусов.

Пустыня Данакиль, Эфиопия





фото / cogitoplanet.com



Это место еще называют "Адом на Земле". В долине наблюдается высокая температура, низкая влажность, ядовитые испарения, озера из серной кислоты и другие факторы, которые представляют угрозу для здоровья человека. Находится долго в этом месте не получится, да и приезжать самостоятельно, без сопровождения гида — запрещено.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие туристические места поплатились за свою популярность.

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