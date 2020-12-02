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Пять мест планеты, которыми лучше наслаждаться издалека

Эти места невероятно красивы, но есть нюансы

сегодня, 21:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Наша планета насчитывает невероятное количество удивительных, красивых, и в то же время опасных мест, куда поехать решаются далеко не все. Представляем подборку достопримечательностей, которые покоряют своей красотой, но лучше наслаждаться ею издалека. 

Пять мест планеты, которыми лучше наслаждаться издалека

Озеро Кавах-Иджен (фото из открытых источников)

Большая голубая дыра, Белиз

Пять мест планеты, которыми лучше наслаждаться издалека - фото 2

фото / tripway.com

Это необычное и красивое место расположено в водах государства Белиз (Центральная Америка). Оно входит в топ-10 лучших мест для ныряния, поэтому дайверы со всего мира пытают к нему повышенный интерес. Но воронку диаметром 305 метров и глубиной 123 метров решаются "покорить" только самые смелые. Место с воздуха выглядит устрашающе, а внутри него множество пещер и лабиринтов, где обитают морские жители. Но даже самые опытные ныряльщики не рискуют опускаться на глубину более 20-30 метров. 

Долина смерти, США

Пять мест планеты, которыми лучше наслаждаться издалека - фото 3

фото / strana.ua

Эта долина находится в штате Калифорния, в 1913 году в ней была зафиксирована самая высокая температура воздуха + 56,7 градуса. "Изюминкой" этой местности являются блуждающие камни, над разгадкой которых ученые думают до сих пор. На самом деле, это самое жаркое и засушливое место, где нельзя прожить без воды не больше 14 часов. 

Озеро Кавах-Иджен, Индия

Пять мест планеты, которыми лучше наслаждаться издалека - фото 4

фото / wikiway.com

Красивое озеро с невероятным окрасом так и манит к себе. Но купаться в нем строго-настрого запрещено, ведь оно наполнено соляной кислотой. А все из-за хлоровода, который выделяется из жерла вулкана. Долго возле озера находится нельзя, тем более без противогаза. 

Гора Вашингтон, США

Пять мест планеты, которыми лучше наслаждаться издалека - фото 5

фото / ru.wikipedia.org

Несмотря на то, что эта гора ниже Говерлы, любители экстрима покорять ее не рискуют, а все из-за плохой погоды. Ее считают одной из самых смертоносных, потому что на ее вершинах сильные ветра и температура воздуха поднимается до 40 градусов. 

Пустыня Данакиль, Эфиопия

Пять мест планеты, которыми лучше наслаждаться издалека - фото 6

фото / cogitoplanet.com

Это место еще называют "Адом на Земле". В долине наблюдается высокая температура, низкая влажность, ядовитые испарения, озера из серной кислоты и другие факторы, которые представляют угрозу для здоровья человека. Находится долго в этом месте не получится, да и приезжать самостоятельно, без сопровождения гида — запрещено.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие туристические места поплатились за свою популярность. 


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Источник: https://travel.24tv.ua/ru/5-turisticheskih-mest-planety-kotorymi-novosti-ukrainy-i-mira_n1474733
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