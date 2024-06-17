Путешествия лета 2024: куда поехать

В этом году летний сезон обещает стать рекордным по числу путешествий, подчеркивая возрастающий интерес к бюджетным роскошным турам и поездкам на поезде по всему миру. Аналитики Google обратили внимание на заметное изменение в предпочтениях туристов.

Летние путешествия 2024: аналитика Google выявляет ключевые тренды

Современные путешественники ищут не только отдых от повседневной суеты, но и высокое качество по доступной цене, что обозначено в росте запросов на "лучшее" вместо "дешевого". По данным исследований, 54% туристов готовы платить за повышение класса проживания, в то время как 47% не прочь улучшить качество обслуживания на борту, если это не будет слишком затратно.

Лето 2024 года станет временем масштабных спортивных и культурных событий, включая Олимпийские и Паралимпийские игры во Франции и Евро-2024 в Германии, что, по прогнозам Euromonitor, увеличит продажи пакетов глобального спортивного туризма на 15%. Музыкальные концерты и фестивали, такие как европейский этап тура поп-иконы Тейлор Свифт, также добавят динамики в туристическую отрасль.

Внимание к экотуризму остается высоким, особенно к путешествиям на поезде, которые в этом году приобрели новое значение. Путешествия с ночевкой на борту становятся все более популярными, предлагая уникальные переживания, такие как засыпать в одной стране и просыпаться в другой. Это отражает более широкую тенденцию к использованию альтернативных видов транспорта, поддерживаемую такими мерами, как запреты на короткие авиарейсы во Франции и бесплатные железнодорожные перевозки в Испании и Германии.

Приложения, такие как Hopper, и инструменты Google помогают туристам находить лучшие предложения и планировать маршруты, делая процесс более удобным и персонализированным.

Напомним, что с наступлением сезона летних отпусков 2024 года, который уже на носу, туристический рынок демонстрирует заметные изменения в предпочтениях отдыхающих. Согласно последним аналитическим данным, опубликованным сервисом Pinterest, в этом году особую популярность набирают оздоровительные и приключенческие путешествия