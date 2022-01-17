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Путешествие в Грецию: что нужно знать туристам во время первой поездки

Туристы, которые едут в Грецию, должны помнить о нескольких важных правилах.

17 января 2022, 23:05
Автор:

Лиля Воробьева
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О красоте Греции ходят легенды. Это прекрасная и красивая страна, где теплая погода, длинные пляжи и живописные виды. Но туристам следует знать о некоторых особенностях этой страны. Вот несколько советов, как насладиться этими лучшими местами в Греции, пишет thetravel.

Путешествие в Грецию: что нужно знать туристам во время первой поездки

Отдых в Греции (фото из открытых источников)

Не забывайте о дресс-кодах

Греки известны своей ортодоксальностью, поэтому женщины одеваются консервативно даже по сей день. Хотя в большинстве городов греки, как правило, принимают любое чувство моды. Но в некоторых случаях туристам может понадобиться соблюдать некоторые дресс-коды, особенно при посещении церкви или священных памятников. На некоторых пляжах разрешено загорать в бикини и топлесе. Поскольку в некоторых районах перед входом нужно одеть закрытую одежду, на местах туристам предлагают одежду для покрытия.

Возьмите немного наличных

Кредитные карты не популярны в Греции. Многие магазины и учреждения по-прежнему предпочитают принимать наличные, чем любой другой способ оплаты. Хотя карты принимаются в больших городах, это проблема на островах и небольших районах страны. Банкоматы также ограничены, поэтому не забудьте взять с собой достаточно наличных денег, прежде чем отправиться на остров.

Культура чаевых

В Греции нет нужды давать чаевые. Хотя некоторые службы ожидают, что туристы будут давать чаевые, например, таксисты и другие рестораны. Многих греков вполне устраивает похвала за хорошо предоставленное обслуживание. Однако, если туристы настаивают на чаевых, лучше округлить счет за рестораны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какие ограничения для туристов установила Греция .


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Источник: https://www.thetravel.com/tips-for-visiting-greece-first-time/
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Обсуждения

Гость

сегодня, 00:08

Все? Впечатление такое, что автор получил эти чрезвычайно глубокие познания из какой то проходной брошюры.

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