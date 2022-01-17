Путешествие в Грецию: что нужно знать туристам во время первой поездки

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Лиля Воробьева
О красоте Греции ходят легенды. Это прекрасная и красивая страна, где теплая погода, длинные пляжи и живописные виды. Но туристам следует знать о некоторых особенностях этой страны. Вот несколько советов, как насладиться этими лучшими местами в Греции, пишет thetravel.
Отдых в Греции (фото из открытых источников)
Греки известны своей ортодоксальностью, поэтому женщины одеваются консервативно даже по сей день. Хотя в большинстве городов греки, как правило, принимают любое чувство моды. Но в некоторых случаях туристам может понадобиться соблюдать некоторые дресс-коды, особенно при посещении церкви или священных памятников. На некоторых пляжах разрешено загорать в бикини и топлесе. Поскольку в некоторых районах перед входом нужно одеть закрытую одежду, на местах туристам предлагают одежду для покрытия.
Кредитные карты не популярны в Греции. Многие магазины и учреждения по-прежнему предпочитают принимать наличные, чем любой другой способ оплаты. Хотя карты принимаются в больших городах, это проблема на островах и небольших районах страны. Банкоматы также ограничены, поэтому не забудьте взять с собой достаточно наличных денег, прежде чем отправиться на остров.
В Греции нет нужды давать чаевые. Хотя некоторые службы ожидают, что туристы будут давать чаевые, например, таксисты и другие рестораны. Многих греков вполне устраивает похвала за хорошо предоставленное обслуживание. Однако, если туристы настаивают на чаевых, лучше округлить счет за рестораны.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какие ограничения для туристов установила Греция .
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сегодня, 00:08
Все? Впечатление такое, что автор получил эти чрезвычайно глубокие познания из какой то проходной брошюры.