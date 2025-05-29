Путешественник, посетивший все страны мира, назвал лучшую

Датский путешественник Торбьерн Педерсен вошел в историю как первый человек, посетивший каждую страну мира без использования авиации. Его фаворитом стала страна, кардинально отличающаяся от остальных – Куба.

Путешественник Торбьерн Педерсен. Фото из открытых источников

В 2023 году датчанин Торбьерн Педерсен завершил путешествие, продолжавшееся целое десятилетие. Ему удалось посетить все 203 страны мира без перелетов. Все перемещения Тора происходили благодаря наземному, морскому или речному транспорту.

Теперь путешественник поделился страной, которая ему понравилась больше всего и которую он советует добавить в список желаний посетить. По словам Тора, если вы планируете посетить эту страну, то вам придется действовать быстро, поскольку в будущем он не сможет ее рекомендовать туристам.

"Если бы мне пришлось выделить какую-нибудь страну, я бы поискал такую, которая не слишком похожа на другую страну. И знаете, я из Дании. Дания чуть-чуть похожа на Швецию. Она немного похожа на Нидерланды. Куба – это что-то свое. Она постепенно меняется. Вам придется поехать туда в ближайшее время, потому что я бы не рекомендовал ее в будущем, ведь ее облагородят", — ответил Тор на вопрос о лучшей стране, в которой он был.

Торбьерн Педерсен начал свое путешествие в 2013 году. Его маршрут охватывал все государства-члены ООН, а также несколько территорий с особым статусом. Путешественник ожидал закончить путешествие за 4 года, однако из-за визовых проблем, бюрократии, войн и пандемии коронавируса, она растянулась на 10 лет. Последней страной в списке Тора стали Мальдивы.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Педерсен назвал две худшие страны, которые ему пришлось посетить.

Также "Комментарии" писали, что власти Кубы позволили своим гражданам есть кактусы из-за голода в стране.