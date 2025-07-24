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Путешественник, объездивший полмира, назвал худшее место, где он был

Путешественник, побывавший в 103 странах, рассказал, где испытал настоящий страх и почему никогда не хочет возвращаться в ту страну.

24 июля 2025, 12:45
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Slava Kot

Когда ты посещаешь более 100 стран, сложно удивиться. Но даже для опытного путешественника, проведшего большинство своей жизни в путешествиях, нашлось место, оставившее удручающее впечатление. В сообщении на Reddit он рассказал о своем богатом опыте и признался, что единственная страна, где он испытывал реальную опасность – это Сомали.

Путешественник, объездивший полмира, назвал худшее место, где он был

Путешественник назвал Могадишо в Сомали наихудшим местом для путешествия

Пользователь Reddit с никнеймом Boston_772, опубликовал сообщение на платформе в формате AMA (Ask Me Anything), то есть "Спросите меня о чем угодно", указав, что он побывал в 103 странах мира, а последний год провел почти все время в путешествиях. В ответ он получил вопрос, какие страны следует избегать для путешествий и где было наиболее опасно.

Путешественник назвал худшим местом, где он был — Могадишо, сомалийскую столицу.

"Я ненадолго побывал в Могадишо в рамках рабочей командировки, и не поймите меня неправильно, я побывал в действительно опасных местах, но это было единственное место, где я чувствовал себя действительно в опасности с момента приземления", — пишет путешественник.

По его словам, присутствие большого количества военных с автоматами не успокаивало, а наоборот вызывало тревогу. Он вспоминает "тяжелобронированные конвои" и гостиничный комплекс, из которого нельзя было выйти даже на кофе. Путешественник отметил, что даже это не было самым страшным. По его словам, постоянная стрельба вдали со временем стала для него просто фоновым шумом.

В своем сообщении Boston_772 признал, что в некоторых странах он буквально "считал дни" до того, как сможет покинуть их. Но только в Сомали он постоянно испытывал страх за свою жизнь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что путешественница посетила все страны Европы и назвала четыре, ставших полным разочарованием.

Также "Комментарии" писали об американце, побывавшем во всех странах мира. Он рассказал о впечатлениях от Украины.



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Источник: https://www.reddit.com/user/Boston_772/
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