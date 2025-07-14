Путешественница посетила все страны Европы: назвала четыре, ставших полным разочарованием

Американская путешественница и ютуберка Лекси Элфорд, известная как Lexie Limitless, стала самым молодым человеком, побывавшим в каждой стране мира. В своем видео на YouTube она поделилась впечатлениями от путешествий по Европе и назвала четыре страны, которые оставили меньше всего приятных воспоминаний. Все они расположены рядом с Украиной.

Лекси Лимитлес назвала четыре худшие страны в Европе

Лекси Лимитлесс отмечает, что впечатления от путешествий очень субъективны, поэтому страны, в которых она чувствовала себя некомфортно, могут оказаться настоящими жемчужинами для других. Путешественница назвала четыре худшие страны Европы для путешествий, которые, по ее словам, не смогли дать того опыта, который она искала.

По словам Лекси Лимитлесс, больше всего ее разочаровали Беларусь, Словакия, Молдова и Болгария. Главной причиной она называет трудности в установлении контакта с местными жителями и отсутствие уникального опыта, который для нее является ключевым в путешествиях.

"У каждого свои предпочтения, но я думаю, что страны, которые не произвели на меня такого впечатления, как некоторые другие в Европе, вероятно это Беларусь, Словакия, Молдова и Болгария", — сказала путешественница.

Как объясняет Лекси Элфорд, для нее путешествия – это в основном о людях, которых она встречает на своем пути. Однако в этих четырех странах Европы у путешественницы не сложилось найти местных.

"Я думаю, что именно в этих странах очень важно знать хорошего местного жителя, который покажет вам все и лучшие места", — говорит Лекси.

В том же видео Лекси называет "скрытые жемчужины Европы", которые ее приятно поразили. Среди них оказались Словения, Чешский Крумлов в Чехии и город Мостар в Боснии и Герцеговине. По ее мнению, именно эти локации часто остаются без внимания туристов, но способны подарить действительно уникальные впечатления.

Лекси Элфорд приобрела популярность благодаря своему вызову посетить все страны мира к 22 годам. Путешественница активно ведет свой YouTube-канал Lexie Limitless, где рассказывает о своих путешествиях по странам мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что путешественники назвали самые плохие страны, которые посещали.

Также "Комментарии" писали, что побывавший во всех странах мира американец рассказал о впечатлениях от Украины.