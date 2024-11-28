Пропавшего в лесах Канады туриста нашли живым через пять недель

20-летнего Сэма Бенастика, пропавшего в лесах Британской Колумбии более пяти недель назад, нашли в живых. Молодого путешественника, который отправился в 10-дневный поход и не вернулся, узнали два человека, работавших на туристическом маршруте.

Пропавший турист найден живым в канадском лесу после пяти недель

Сэм отправился в поход в парк Редферн-Кейли на севере Скалистых гор и скрылся еще 19 октября. Его поиски продолжались несколько недель, но в конце октября официальные спасательные операции прекратили, так как температура в регионе иногда опускалась до -20°C, а местность считалась чрезвычайно опасной.

Несмотря на это, во вторник, 27 ноября, Бенастика обнаружили живым. По словам капрала Канадской королевской конной полиции Мадонны Сондерсон, турист сам вышел на встречу с двумя людьми, работавшими вблизи озера Редферн.

Сэм рассказал, что после начала похода его машина застряла и несколько дней он оставался в ней. Когда еда начала кончаться, он отправился к ручью, где обустроил лагерь на 10-15 дней. Затем он продолжил движение по долине и остановился в высохшем русле ручья, где и переждал самый холодный период.

Местный владелец корчмы Майк Рейд, познакомившийся с семьей Бенастика во время поисков, рассказал журналистам, что молодой человек был в тяжелом состоянии. По его словам, Сэм даже разрезал спальный мешок и обмотал им ноги, чтобы согреться. Когда он был помещен в машину скорой помощи, турист едва не потерял сознание.

Руководитель поисково-спасательной службы Адам Гокинс отметил, что выжить в таких условиях было почти невозможно из-за отсутствия запасов еды и снаряжения. Даже опытные туристы редко справляются с подобным испытанием.

Сегодня Сэм находится в больнице, где его обследуют. О том, как он выжил и какие испытания прошел, пока известно немного. Но эта история уже послужила примером чрезвычайной выдержки и воли к жизни.