Привлекает туристов: как выглядит самый "инстаграммный" дом в Британии (ФОТО)

Уэльс – потрясающий регион, входящий в состав Соединенного Королевства, и славящийся сотнями замков (наибольшая концентрация в Европе), своими горами и долинами. Он также известен своими очаровательными и причудливыми коттеджами, в частности " Tu Hwnt I'r Bont ". Об известном в мире "безобразном доме", пишет thetravel.

Tu Hwnt I'r Bont в Британии (фото из открытых источников)

История и современность " Tu Hwnt I'r Bon"t

Дом очень старый, датируется 1480 годом. Хотя первоначально он был построен в качестве жилого здания в 1480 году, позже он использовался в качестве здания суда в окрестностях.

За свой долгий срок службы " Tu Hwnt I'r Bon" несколько раз приходил в негодность, но всегда перестраивался и восстанавливался, сейчас он принадлежит Национальному фонду Великобритании и сдается в аренду под чайную.

Кафе приглашает посетителей в чудесный маленький рыночный городок Лланруст. Лланруст — это ворота в национальный парк Сноудония, который многие считают самым потрясающим регионом Уэльса.

Часы работы: с 10:30 утра до 17:00 вечера 7 дней в неделю. Заведение закрыто в январе и феврале. С октября по Рождество открыт только с пятницы по воскресенье. В марте он закрыт каждый понедельник.

Заведение расположено на западном берегу реки Конви, и сразу станет понятно, почему этот маленький городок является одним из самых популярных в Уэльсе.

Более полувека назад было принято решение превратить это причудливое здание валлийского наследия в традиционную валлийскую чайную комнату. Теперь здесь можно насладиться любимыми блюдами валлийцев, в том числе их булочками, рецепт которых по-прежнему держится в строжайшем секрете.

В ресторане могут разместиться 50 человек внутри и еще 30 человек снаружи, в их прекрасном чайном саду.

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