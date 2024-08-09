Популярный туристический город вводит новые правила для туристов: что изменилось

Власти Венеции, стремясь сохранить уникальную атмосферу города и обеспечить комфорт местных жителей, ввели новое ограничение для туристических групп. С августа 2024 года максимальное количество участников в группе не должно превышать 25 человек. Гиды, нарушившие это правило, рискуют получить штраф от 25 до 500 евро.

Венеция ограничивает размер туристических групп до 25 человек

Венеция борется с туристическим наплывом

Изначально планировалось ввести ограничение еще в июне, но власти пошли навстречу гидам, у которых уже были забронированы экскурсии на большие группы. Однако с августа новые правила вступили в силу и будут строго контролироваться.

Решение об ограничении численности групп было принято в ответ на жалобы местных жителей на шум и переполненность улиц, особенно в пик туристического сезона. Венеция, будучи объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, сталкивается с проблемой сохранения своего хрупкого баланса между туризмом и повседневной жизнью горожан.

Исключения из правил

Несмотря на строгие ограничения, власти предусмотрели ряд исключений. Так, правило не распространяется на группы детей младше 2 лет, школьные экскурсии и образовательные поездки. Это сделано для того, чтобы не препятствовать культурному и образовательному туризму.

Ограничения действуют и на острова

Новые правила также распространяются на популярные острова Мурано, Бурано и Торчелло, где проблема "человеческих пробок" стоит особенно остро. Власти надеются, что ограничение численности групп поможет снизить нагрузку на инфраструктуру островов и сделать посещение этих мест более комфортным как для туристов, так и для местных жителей.