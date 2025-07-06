Планируете отпуск "все включено": эти 9 ошибок могут испортить вам отдых

Путешественница и туристическая обозреватель Келли Маджарикс посетила более 35 all-inclusive курортов в Карибском регионе, Мексике, на Мальдивах и других уголках мира. В издании Business Insider она поделилась советами, которые помогут сделать отдых идеальным.

Келли Маджарикс. Фото: instagram.com/kmagyarics/

1. Выбор курорта без предварительного исследования

"Все включено" не означает "все одинаковое". Одни курорты ориентированы на семьи с детьми, другие – только для взрослых. В некоторых может быть фантастический пляж, но посредственный бассейн, у других совсем наоборот. Маджарикс советует четко определить, что вам важно: спокойствие, развлечения, еда, спорт, романтика и проверить, соответствует ли этому выбранный курорт. По ее словам, не полагайтесь только на глянцевые фото с сайта, а ищите независимые отзывы, видеообзоры, карты территории и реальные фото от гостей.

2. Игнорирование номеров с VIP-опциями

Многие курорты сегодня предлагают отдельные зоны для гостей повышенного уровня, в которых есть частные бассейны, лаунжи, отдельные рестораны и пляжи. По словам Маджарикс, доплата за такие номера не велика, но может существенно повысить уровень сервиса и удовлетворение. Путешественница советует, если вы путешествуете в высокий сезон или медовый месяц, рассмотрите возможность улучшений.

Келли Маджарикс. Фото: instagram.com/kmagyarics/

3. Избегание бронирования ужина

На all-inclusive курортах популярные рестораны быстро заполняются, особенно вечером. Путешественница советует бронировать столики сразу по прибытии или еще до путешествия. Выбирайте местную кухню, ведь это возможность отведать что-нибудь уникальное, не выходя из отеля.

4. Набирают еду на шведском столе без осмотра

Богатые "шведские столы" могут ошеломить. Но вместо того чтобы сразу наполнять тарелку, сначала стоит пройтись и осмотреть все меню. Выберите 1-2 новых блюда, которые никогда не пробовали. Так ваш обед станет более интересным, а порции более умеренными.

5. Не берут с собой термочашку

Гости с собственными термочашками выглядят удивительно только на первый взгляд. На самом деле это практично, ведь напиток дольше остается холодным, и не надо каждый раз возвращаться в бар.

6. Игнорируют чаевые

Хотя концепция "все включено" не обязывает оставлять чаевые, несколько долларов могут существенно изменить отношение персонала. Маджарикс советует вознаграждать барменов, официантов, горничных. По ее словам, после получения чаевых, на следующие ваши заказы будут реагировать лучше.

7. Пьют все подряд

Келли Маджарикс. Фото: instagram.com/kmagyarics/

На all-inclusive курортах некоторые напитки не ограничены, но это не значит, что все они качественные. Путешественница рекомендует обращать внимание на лобби-бары с дорогим алкоголем и экспериментировать с комбинациями. К примеру, попросите пина-колоду с темным ромом или сделайте легкий коктейль из вина, содовой и слайса лимона.

8. Не пользуются удобствами смежных отелей

Некоторые отели входят в большие сети, где действует правило "останавливайся в одном — пользуйся всеми". Это может дать доступ к дополнительным ресторанам, бассейнам или спа-комплексам. Уточните при регистрации доступны ли вам другие объекты поблизости. Таким образом, это расширит ваши впечатления от отдыха.

9. Не пользуются бесплатным снаряжением для активностей

На многих курортах в стоимость включено немоторизованное снаряжение: каяки, плавательные доски, паруса, часто стоящие без дела. Поучаствуйте в водной активности хотя бы один раз, что позволяет взглянуть на курорт с другой стороны.

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