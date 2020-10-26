Первое путешествие с младенцем

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Седлецкая Татьяна
Фото: tour-stream.com
Советы
для путешественников:
Найдите время, чтобы создать подробный список всех
необходимых вам вещей и предметов в путешествии.
Упакуйте такие средства защиты, как заглушки для розеток,
защелки на шкафы, мягкие углы для дверных ручек и острых углов. Эти предметы
должны всегда быть у вас под рукой, чтобы в случае необходимости вы могли
обеспечить своему малышу комфортное пребывание в любом помещении.
По прибытии в пункт назначения, осмотрите комнату на
предмет безопасности. Внимательно проверьте, нет ли опасности удушья, включая
монеты, батарейки и воздушные шары, а также аптечку с лекарствами, острые края
и лестницы.
Во время полета изменение высоты может вызвать дискомфорт
у ребенка. Обязательно возьмите с собой на борт соску или бутылочку – сосание поможет
стабилизировать давление в ушах. Если ваш ребенок не спит во время полета,
предложите ему перекусить, но не будите малыша, если он спит и пропустил время
кормления – в полете младенец может проспать всю поездку — такое бывает!
Поддерживать водный баланс всегда необходимо, особенно
если вы находитесь на пляже или в горах, поэтому убедитесь, что ваш ребенок
пьет много жидкости во время поездки.
Убедитесь, что чувствительная кожа вашего ребенка
прикрыта одеждой и панамкой, также используйте солнцезащитный крем. Даже если
температура воздуха недостаточно высокая, пребывание на солнце может вызвать
солнечный ожог.
Будьте особо бдительны на территории отелей с открытыми бассейнами.
Всегда следите за своим ребенком и убедитесь, что он не находится рядом с водой
без присмотра.
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