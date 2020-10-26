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Первое путешествие с младенцем

Путешествие с малышом требует тщательного планирования и подготовки. Не знаете, с чего начать? Советы экспертов, которые помогут вам пережить первую поездку с ребенком.

сегодня, 14:47
Автор:

Седлецкая Татьяна


Первое путешествие с младенцем

Фото: tour-stream.com

Советы для путешественников:

Найдите время, чтобы создать подробный список всех необходимых вам вещей и предметов в путешествии.

Упакуйте такие средства защиты, как заглушки для розеток, защелки на шкафы, мягкие углы для дверных ручек и острых углов. Эти предметы должны всегда быть у вас под рукой, чтобы в случае необходимости вы могли обеспечить своему малышу комфортное пребывание в любом помещении.

По прибытии в пункт назначения, осмотрите комнату на предмет безопасности. Внимательно проверьте, нет ли опасности удушья, включая монеты, батарейки и воздушные шары, а также аптечку с лекарствами, острые края и лестницы.

Во время полета изменение высоты может вызвать дискомфорт у ребенка. Обязательно возьмите с собой на борт соску или бутылочку – сосание поможет стабилизировать давление в ушах. Если ваш ребенок не спит во время полета, предложите ему перекусить, но не будите малыша, если он спит и пропустил время кормления – в полете младенец может проспать всю поездку — такое бывает!

Поддерживать водный баланс всегда необходимо, особенно если вы находитесь на пляже или в горах, поэтому убедитесь, что ваш ребенок пьет много жидкости во время поездки.

Убедитесь, что чувствительная кожа вашего ребенка прикрыта одеждой и панамкой, также используйте солнцезащитный крем. Даже если температура воздуха недостаточно высокая, пребывание на солнце может вызвать солнечный ожог.

Будьте особо бдительны на территории отелей с открытыми бассейнами. Всегда следите за своим ребенком и убедитесь, что он не находится рядом с водой без присмотра.


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