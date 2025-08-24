Перуанка сделала то же, что и украинка на Бали: теперь ей грозит смертная казнь

В начале августа на Бали задержали 21-летнюю украинку, у которой нашли в багаже с личными вещами 2 килограмма наркотиков. Из-за этого украинке грозит смертная казнь в Индонезии. Теперь подобный поступок совершила 42-летняя гражданка Перу, которой могут присудить казнь из-за перевозки наркотиков в секс-игрушке.

Женщине из Перу грозит смертная казнь на Бали. Фото: Made Nagi/EPA

Перуанка, известная только по инициалам NS, была задержана 12 августа в международном аэропорту Нгурах-Рай на Бали. Она прилетела из Барселоны с пересадкой в Дохе и вела себя настолько подозрительно, что таможенники решили провести дополнительный осмотр.

Рентген не показал ничего подозрительного, но в ходе личного обыска полиция обнаружила наркотики, тщательно спрятанные в нескольких местах на ее теле. Например, 1,4 кг кокаина были в зеленом бюстгальтере и черном нижнем белье, еще 43 таблетки экстази находились в нескольких пакетах, а часть наркотиков женщина утаила внутри секс-игрушки, которую разместила в собственном теле. По оценкам правоохранителей, стоимость обнаруженных наркотиков составляет 70 000 долларов.

На допросе NS заявила, что согласилась на перевозку после знакомства с неизвестным в даркнете еще в апреле. За задание она должна была получить 19 000 долларов. Ей предъявили обвинение по статьям индонезийского антинаркотического законодательства, которое является одним из самых строгих в мире.

Индонезийские законы предусматривают смертную казнь за контрабанду наркотиков, которая выполняется в основном через расстрел. По словам местной полиции, если женщину признают виновной, она может быть приговорена к 20 годам или смертной казни. В 2018 году в Индонезии вынесли 39 новых смертных приговоров за наркопреступления, что составляет 81% всех смертных приговоров в стране того года.

Напомним, что меньше чем за две недели до этого случая на Бали арестовали 21-летнюю украинку Екатерину Вакарову из Одессы. В ее багаже таможенники обнаружили 2 кг синтетического наркотика 4-CMC, спрятанного среди личных вещей. Ей также грозит смертная казнь.

Также "Комментарии" писали, что российскому туристу грозит смертная казнь из-за расстрела на Бали.