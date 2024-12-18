Пассажирка простояла 7 часов в самолете во время полета: никто не знает почему

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Slava Kot
Пассажирка стояла семь часов в самолете
Семичасовой рейс превратился в неожиданный инцидент, когда одна из пассажирок решила все время стоять в проходе самолета, завернувшись в одеяло. Эта ситуация вызвала активное обсуждение в сети, а также большое удивление среди других пассажиров.
Пассажир рейса Ричард Дуонг опубликовал видео в TikTok, где видно, как неизвестная женщина стоит в проходе самолета и смотрит фильм на мониторе. В своем сообщении он рассказал, что пассажирка так простояла семь часов.
Как объяснил Дуонг женщина соблюдала правила безопасности, садясь только тогда, когда горел знак пристегнуть ремни. Однако остальную часть полета она провела стоя, создавая определенные неудобства для других пассажиров и экипажа, особенно во время пользования туалетом или обслуживания на борту.
Сообщение Дуонга собрало почти миллион просмотров и много комментариев, где пользователи пытались понять причины такого поведения. Некоторые высмеивали ситуацию, но большинство предположило, что женщина могла страдать от медицинских проблем.
Другие пассажиры указывали, что было бы неплохо, если бы в самолетах было специальное стоящее место для таких ситуаций.
Сам же Дуонг предположил, что, возможно, это не связано с болезнями, а женщина просто любит стоять. Однако окончательного ответа на этот вопрос никто так и не предоставил.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о самом плохом месте в самолете.
Также "Комментарии" писали, что 73-летний мужчина добивался четырех женщин на борту самолета.
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