Пассажирка простояла 7 часов в самолете во время полета: никто не знает почему

Пассажирка стояла семь часов в самолете

Семичасовой рейс превратился в неожиданный инцидент, когда одна из пассажирок решила все время стоять в проходе самолета, завернувшись в одеяло. Эта ситуация вызвала активное обсуждение в сети, а также большое удивление среди других пассажиров.

Пассажир рейса Ричард Дуонг опубликовал видео в TikTok, где видно, как неизвестная женщина стоит в проходе самолета и смотрит фильм на мониторе. В своем сообщении он рассказал, что пассажирка так простояла семь часов.

"Женщина простояла в течение всех семи часов полета, просматривая свой фильм", — сказал Дуонг

Как объяснил Дуонг женщина соблюдала правила безопасности, садясь только тогда, когда горел знак пристегнуть ремни. Однако остальную часть полета она провела стоя, создавая определенные неудобства для других пассажиров и экипажа, особенно во время пользования туалетом или обслуживания на борту.

Сообщение Дуонга собрало почти миллион просмотров и много комментариев, где пользователи пытались понять причины такого поведения. Некоторые высмеивали ситуацию, но большинство предположило, что женщина могла страдать от медицинских проблем.

"У меня фибромиалгия, и я тоже вынуждена стоять во время длительных полетов", — написала одна из пользовательниц.

"Возможно, у нее проблемы с кровообращением или сломанный копчик", — предположил другой комментатор.

Другие пассажиры указывали, что было бы неплохо, если бы в самолетах было специальное стоящее место для таких ситуаций.

Сам же Дуонг предположил, что, возможно, это не связано с болезнями, а женщина просто любит стоять. Однако окончательного ответа на этот вопрос никто так и не предоставил.

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