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Пара установила рекорд по самому длинному поцелую под водой. Сколько он длился

Южноафриканка Бет Нил и канадец Майлз Клутье установили новый рекорд книги Гиннеса – самый длинный поцелуй под водой

сегодня, 18:50
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Автор:

Slava Kot

Пара, занимающаяся фридайвингом, вошла в историю, ведь установила рекорд по самому длинному поцелую под водой. Он длился четыре минуты и шесть секунд. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Insider.

Пара установила рекорд по самому длинному поцелую под водой. Сколько он длился

Самый длинный поцелуй под водой. Фото из открытых источников

На роскошном курорте на Мальдивах в начале февраля южноафриканка Бет Нил и канадец Майлз Клутье побили предварительный рекорд самого длинного подводного поцелуя. По данным Книги рекордов Гиннесса, предыдущий рекорд был установлен в Италии – три минуты и 24 секунды. На этот раз пара смогла целоваться под водой более четырех минут.


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"Мы думали, что это то, что мы можем сделать, и для нас это было бы просто здорово, просто потому, что мы могли это сделать", — сказал 33-летний Клутье.

Пара познакомилась пять лет назад на Бермудских островах, где занималась фридайвингом, то есть погружением в воду без дыхательного оборудования. Позже они поженились и теперь имеют полуторагодовалую дочь. Бет и Майлз уже давно планировали установить рекорд, но из-за беременности решили отложить эксперимент.

В целом пара надеется, что люди, которые увидят установку нового рекорда, вдохновятся этим событием для изучения подводного мира.

"Я надеюсь, что это даст им паспорт в этот невероятный мир, нуждающийся в защите и любви, которую он может получить. И, вы знаете, надеюсь, это вдохновит людей открыть это для себя", — сказала Бет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жительница Техаса обнаружила на пляже жуткого монстра.

Также "Комментарии" писали о самых смертоносных землетрясениях в истории человечества.



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Источник: https://www.insider.com/world-record-longest-underwater-kiss-freediving-2023-2
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