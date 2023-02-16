Пара установила рекорд по самому длинному поцелую под водой. Сколько он длился

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Slava Kot
Пара, занимающаяся фридайвингом, вошла в историю, ведь установила рекорд по самому длинному поцелую под водой. Он длился четыре минуты и шесть секунд. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Insider.
Самый длинный поцелуй под водой. Фото из открытых источников
На роскошном курорте на Мальдивах в начале февраля южноафриканка Бет Нил и канадец Майлз Клутье побили предварительный рекорд самого длинного подводного поцелуя. По данным Книги рекордов Гиннесса, предыдущий рекорд был установлен в Италии – три минуты и 24 секунды. На этот раз пара смогла целоваться под водой более четырех минут.
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Пара познакомилась пять лет назад на Бермудских островах, где занималась фридайвингом, то есть погружением в воду без дыхательного оборудования. Позже они поженились и теперь имеют полуторагодовалую дочь. Бет и Майлз уже давно планировали установить рекорд, но из-за беременности решили отложить эксперимент.
В целом пара надеется, что люди, которые увидят установку нового рекорда, вдохновятся этим событием для изучения подводного мира.
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