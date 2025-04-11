Отвратительное поведение пассажира бизнес-класса на борту Air India

На борту рейса Air India из Нью-Дели в Бангкок произошел инцидент с пассажиром бизнес-класса, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, помочился на другого сидевшего рядом пассажира.

Самолет Air India. Фото: rawpixel.com

Инцидент произошел утром 9 апреля на борту самолета Airbus A320, выполнявшего рейс AI-2336 из Нью-Дели в Бангкок. Пассажир, употреблявший алкоголь во время полета, внезапно поднялся с места и спустил мочу на другого пассажира в бизнес-классе. Это произошло, несмотря на то, что туалеты на борту самолета работали исправно.

После инцидента экипаж изолировал нарушителя и сообщил об этом случае полиции. Представитель авиакомпании подтвердил факт происшествия и отметил, что по прибытии в Бангкок пострадавший пассажир отказался подавать официальную жалобу. Это произошло после того, как мужчина извинился перед пассажиром, которого облил мочой.

"Air India подтверждает, что на рейсе AI-2336 из Дели в Бангкок 9 апреля был зафиксирован случай неконтролируемого поведения пассажира. Экипаж соблюдал все установленные процедуры и сообщил об этом соответствующие органы. Пострадавший пассажир отказался подавать жалобу по прибытии" — говорится в официальном заявлении компании.

Министр гражданской авиации Индии Рам Кинджарапу заявил, что министерство инициировало расследование по детальному анализу обстоятельств инцидента.

"Каждый раз, когда случаются подобные инциденты, министерство уделяет им особое внимание. Будут приняты меры в соответствии с выводами расследования", — сказал Кинджарапу.

Это не первый подобный случай на рейсах Air India. В ноябре 2022 года произошел схожий инцидент, когда пьяный пассажир бизнес-класса справил нужду на пожилую женщину. Сначала мужчине запретили полеты на 30 дней, но со временем срок продлили до четырех месяцев. Кроме того, после огласки в СМИ его уволили с работы.

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