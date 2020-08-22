Отоспимся после войны: любимые базы отдыха американских военных

Все люди нуждаются в отдыхе. Военных это также касается, все же их жизнь назвать легкой никак нельзя. Это сплошные тренировки, а зачастую и участие в боевых действиях. Именно поэтому в Соединенных Штатах обеспечение качественного отдыха военных является одной из приоритетных задач. Сегодня с помощью портала mport мы расскажем тебе о нескольких самых известных американских базах отдыха для военных.

Военная база в Новом Орлеане

На военной базе в Новом Орлеане располагаются штаб-квартира и место стратегического расположения 4-ой дивизии морской пехоты США, 4-го отряда авиационного крыла и 4-го логистического центра поддержки и обслуживания военных. И лишь в тридцати минутах езды от базы расположены множество танцевальных клубов, стрип-баров и заведений с живым звуком. Военные всегда найдут там чем занятся. И главное, с кем.

Анакостиа-Боллинг, Вашингтон

Правительство Штатов отдало приказ объединить воздушные силы с военно-морским корпусом Вашингтона. Так 1 октября в 2010 году и появилась военная база Анакоста-Боллинг. Кроме казарм и военной техники на ее территории есть штаб квартира разведки и пост стратегического анализа. Но это не все. В наличии есть лучшие государственные отели города, веселые вечеринки, тонны еды.

Военно-морская база в Ньюпорте, Род-Айленд

Ньюпорт — город одноименного округа штата Род-Айленд. Там находится база ВМС США, центры тренировочных площадок для военных, морское училище и база подводных лодок. Город обрел популярность благодаря мягкому климату, горячему солнцу, теплой воде Атлантики и одной из летних резиденций Джона Кеннеди. В общем, райский уголок, в котором американские солдаты обожают расслабляться.

Как видно, американские военные также умеют отдыхать. Как не крути, врагов у США хватает, поэтому работа у них напряженная. А чтобы ты понял, от чего приходится отдыхать американским военным, издание "Комментарии" расскажет, как тренируются американские морпехи.

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