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Отдых в Париже: лучшие советы для бюджетной поездки

Отдых в Париже может стоить не так уж много

сегодня, 00:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Париж – один из самых дорогих городов, "город любви". Более 30 миллионов туристов посещают Париж каждый год, но не у всех есть огромные суммы, которые можно потратить во время визита. Кто может спросить, как дешевле провести отпуск в этом роскошном городе? О бюджетном отпуске пишет thetravel.

Отдых в Париже: лучшие советы для бюджетной поездки

Отпуск в Париже (фото из открытых источников)

Выберите место для проживания

Париж поделен на 20 районов. Туристам не стоит беспокоиться о разделе этих районов, потому что они не так уж далеко друг от друга находятся. Люди могут пройтись в другой район пешком. Дешевые отели находятся недалеко от центра Парижа, в том числе отель au Royal Mad по ценам от 40 долларов за ночь. Отель Святого Кристофера более доступен по цене 22 доллара за ночь. Самая низкая цена в отеле рядом с центром составляет 19 долларов.

Наслаждайтесь бесплатными мероприятиями

Каждый месяц в Париже проводится множество мероприятий, и они открыты для публики. Точно так же, как летние фестивали, на которых развлекают людей бесплатно. Это документальные фильмы, Парижский джазовый фестиваль, Европейская ночь музеев, несколько концертов во всех жанрах и т.д. Это зависит от того, в каком месяце турист посещает город. Эти мероприятия проводятся ежемесячно.

Транспортные билеты

Для туристов проезд на автобусе или метро стоит 1,90 евро, но лучше купить десять упаковок, которые стоят 14,90 евро. В Париже есть два типа билетных киосков и пачки билетов продаются в белых билетных киосках. Чтобы иметь неограниченное количество поездок на автобусе и метро, воспользуйтесь проездной картой "посещение Парижа" – отличный вариант. Цена зависит от того, сколько дней турист будет пользоваться картой, но она колеблется от 12,30 до 38,35 евро.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Париже запустят аэротакси .


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Источник: https://www.thetravel.com/best-tips-for-budget-friendly-paris-trip/
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