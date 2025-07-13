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Отдых в Греции превратился в ужас: дважды сломала позвоночник в четырех местах

20-летняя британка упала с балкона гостиницы в Греции и сломала хребет в четырех местах.

13 июля 2025, 16:16
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Slava Kot

Отпуск 20-летней британки Голли Сифорд на греческом острове Родос обернулся настоящим ужасом. 9 июля она упала с балкона второго этажа отеля и сломала хребет в четырех местах. Теперь молодая женщина прикована к кровати и не способна самостоятельно двигаться.

Отдых в Греции превратился в ужас: дважды сломала позвоночник в четырех местах

Голли Сифорд в Греции. Фото: Тейт Крис

Голли Сифорд на прошлой неделе прилетела на греческий остров на отдых со своим партнером. Из-за ужасного несчастного случая девушка должна находиться в больнице около двух месяцев.

Пара должна была вылетать домой именно в день, когда произошла трагедия. Но внезапное падение с балкона изменило все. Голли нуждается в специальном медицинском рейсе, чтобы вернуться в Уэльс, но ее страховка не покрывает такую дорогую эвакуацию, поэтому семья начала сбор средств.

"Она лежит на больничной койке в бандаже, не в состоянии двигаться или ходить. Врачи сказали нам, что пройдет минимум шесть-восемь недель, прежде чем она начнет восстанавливать подвижность. Это будет очень сложный процесс", — рассказал парень Голли.

Ее сестра Бриони заметила, что в больнице в Греции почти отсутствует уход за лежащими пациентами, а обезболивание ограничивается только парацетамолом.

"Хотя медицинское обслуживание в Греции хорошее, больница не имеет доступного персонала для постоянного ухода. Это значит, что Голли даже не может получить базовую помощь в повседневных потребностях", – пояснила сестра Голли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о несчастном случае на отдыхе в Италии, где 17-летний парень был похоронен заживо на пляже.

Также "Комментарии" писали о трагическом случае в Греции, где беременная туристка упала с 50-метровой высоты.



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Источник: https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/young-woman-paralysed-after-falling-32048430
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