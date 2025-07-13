Отдых в Греции превратился в ужас: дважды сломала позвоночник в четырех местах

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Slava Kot
Отпуск 20-летней британки Голли Сифорд на греческом острове Родос обернулся настоящим ужасом. 9 июля она упала с балкона второго этажа отеля и сломала хребет в четырех местах. Теперь молодая женщина прикована к кровати и не способна самостоятельно двигаться.
Голли Сифорд в Греции. Фото: Тейт Крис
Голли Сифорд на прошлой неделе прилетела на греческий остров на отдых со своим партнером. Из-за ужасного несчастного случая девушка должна находиться в больнице около двух месяцев.
Пара должна была вылетать домой именно в день, когда произошла трагедия. Но внезапное падение с балкона изменило все. Голли нуждается в специальном медицинском рейсе, чтобы вернуться в Уэльс, но ее страховка не покрывает такую дорогую эвакуацию, поэтому семья начала сбор средств.
Ее сестра Бриони заметила, что в больнице в Греции почти отсутствует уход за лежащими пациентами, а обезболивание ограничивается только парацетамолом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о несчастном случае на отдыхе в Италии, где 17-летний парень был похоронен заживо на пляже.
Также "Комментарии" писали о трагическом случае в Греции, где беременная туристка упала с 50-метровой высоты.