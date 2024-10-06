Обзор самых дешевых стран для туристов: куда податься с малым бюджетом

В условиях растущих расходов на путешествия многие считают стоимость авиаперелетов главной преградой на пути к открытию мира. Однако, по последним данным страхового сервиса HelloSafe, существует немало стран, где можно отлично отдохнуть, не выходя за пределы скромного бюджета. Исследование выявило как самые дешевые, так и самые дорогие страны для туристов, с Лаосом во главе списка как наиболее доступное направление.

Цена вопроса: названы самые дешевые и самые дорогие страны мира

Лаос оказался самым привлекательным выбором для бюджетных туристов, с расходами всего 10 фунтов стерлингов в день на проживание, питание и транспорт. Эта страна предлагает не только экономические преимущества, но и увлекательную культуру и потрясающие природные виды.

Казахстан занял второе место со среднедневными расходами в 15 фунтов, за ним следует Руанда, где расходы в сутки составляют 16 фунтов. Обе страны предлагают туристам отличные возможности для исследования без значительных финансовых затрат.

Список наиболее экономичных направлений также включает Гану, Монголию, Армению, Буркина-Фасо, Грузию, Мали, Бирму, Гаити, Малави, Индию, Непал и Сербию с расходами от 16 до 28 фунтов стерлингов в день. Такой широкий выбор позволяет туристам выбрать направление в соответствии со своими интересами и бюджетом.

Планируя бюджетные поездки, важно обращать внимание не только на стоимость проживания, но и на местные цены на питание и транспорт. Выбор менее туристических направлений может значительно снизить затраты и обогатить опыт поездок.