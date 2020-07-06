Обновлен список стран, куда украинцам разрешен въезд

По состоянию на шестое июля украинцы беспрепятственно могут посетить десять стран. Об этом сообщает "Лига.Нет".

В список открытых государств попали Албания, Великобритания, Словения, США, Сербия, Турция, Египет, Черногория, Хорватия и Мексика. Министерство иностранных дел Украины напоминает, что правила въезда постоянно меняются, поэтому туристам стоит изучать обновления по каждой конкретной стране.

Ранее Евросоюз утвердил окончательный перечень стран, для которых откроются границы Шенгенской зоны. Речь идет о "счастливой 15-ке".

Так, полный список стран, гражданам которых будет с 1 июля разрешен въезд в Европу, выглядит так: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимного въезда). Как видим, Украина в перечень не вошла. Однако в Совете Евросоюза отметили, что список будет пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться каждые две недели.



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