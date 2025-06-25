Норвежца депортировали из США из-за мема с яйцеголовым вице-президентом Венсом: как объяснили

21-летнему туристу Мадсу Миккельсену из Норвегии запретили въезд в Соединенные Штаты после того, как иммиграционные офицеры обнаружили у него на телефоне сатирическое изображение вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Из США депортировали туриста из-за мема с Венсом. Фото из открытых источников

11 июня Мадс Миккельсен прилетел в США в туристических целях, чтобы провести несколько недель в Соединенных Штатах. Однако его планы были разрушены сразу по прибытии в аэропорт Ньюарк в Нью-Джерси. Молодого человека задержали пограничники и поместили его в камеру.

"Они абсолютно безосновательно ставили вопрос о торговле наркотиками, террористических заговорах и правом экстремизме", — утверждает Миккельсен.

По словам норвежца, американские пограничники злоупотребляли властями и угрожали ему штрафом в 5000 долларов или пятью годами тюрьмы, если он не укажет им пароль к своему телефону. После разблокировки телефона, пограничники обнаружили в нем мем вице-президента США Джей Ди Вэнса, который был изображен с лысой головой в форме яйца. Норвежец утверждает, что после этого его депортировали из США и отправили обратно в Осло.

После огласки в СМИ на инцидент отреагировала Таможенно-пограничная служба США, которая опубликовала короткое заявление в соцсети X.

"Мадсу Миккельсену отказали во въезде не по каким-то мемам или политическим причинам, а по его признанию в употреблении наркотиков", — говорится в сообщении без конкретных подробностей.

Инцидент с норвежцем не одинок. В частности, 12 июня австралийского писателя Алистера Китчена также не пустили в США. Он заявил, что его держали 12 часов в международном аэропорту Лос-Анджелеса, после чего депортированы в Мельбурн.

По словам Китчена, ранее прожившего в США шесть лет, сотрудники таможни допрашивали его об участии в пропалестинских протестах и критике израильской политики, высказанной в его публикациях. В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что такие утверждения "однозначно ложны", не уточнив реальные причины отказа во въезде.

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