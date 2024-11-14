Ни одна авиакомпания не позволит перевозить этот фрукт: причины запрета

Если вы возвращаетесь из Юго-Восточной Азии и хотите привезти домой экзотические сувениры, внимательно выбирайте, что положить в чемодан. Один из самых известных фруктов, дуриан, так славится, что почти все авиакомпании мира запрещают его перевозку на борту. Его часто называют "королем фруктов", но такой титул имеет обратную сторону. В этой статье расскажем, почему дуриан попал под запрет и как не попасть впросак из-за его экзотичного аромата.

Какой фрукт строго запрещено перевозить в самолетах

Дуриан – настоящая знаменитость среди тропических фруктов. Его часто сравнивают со взрывчаткой из-за мощного запаха, который одни считают сладким и волшебным, а другие — невыносимым. Его внешний вид также впечатляет: большой, зеленый шар, покрытый колючками, который нелегко разрезать. Внутри – мягкая и кремовая текстура с неповторимым вкусом, за который многие любят дуриан, но еще больше – ненавидят его запах.

Причина такого запрета кроется в аромате, который легко проникает через любую упаковку. После того, как дуриан попадает в закрытое пространство, запах распространяется буквально мгновенно и может оставаться длительное время. Представьте, что происходит в салоне самолета, когда этот запах испытывают сотни пассажиров! Реакции могут быть разными: от легкого раздражения до тошноты и головных болей. Такой аромат способен испортить настроение и комфорт всего полета, поэтому большинство авиакомпаний решили запретить дурианам не только в ручной клади, но и в багаже.

Во многих странах Азии, таких как Таиланд и Сингапур, установлены упреждающие знаки, запрещающие провоз дуриана не только в самолетах, но и в общественном транспорте. Строгие ограничения действуют на всех уровнях, поскольку аромат этого фрукта рассматривают как серьезный фактор риска для общественного порядка. Такая суровость – не преувеличение, а необходимость, учитывая реакцию многих людей на этот специфический запах.

Для тех, кто не представляет поездку без сувенира в виде дуриана, есть альтернативы. Например, можно приобрести консервированный или высушенный дуриан, практически лишенный запаха, но сохраняющий уникальный вкус. Консервированный вариант легко транспортировать, и он разрешен во многих странах. А если хотите свежего фрукта, попробуйте заказать его через специализированную доставку, где продукт упаковывается способом, минимизирующим запах.

Дуриан не единственный продукт, запрещено перевозить. Например, французский сыр лимбургер также попадает в список нежелательных из-за сильного аромата. Некоторые виды ферментированных рыб, например, шведская сельдь сюрстреминг, также имеют подобную судьбу из-за особого запаха, который не каждому пассажиру по вкусу.

Дуриан, хоть и остается популярным среди любителей экзотики, имеет "ароматический" барьер, не дающий ему места на борту самолетов. Поэтому, планируя путешествие из Юго-Восточной Азии, учтите, что этого фрукта вы скорее всего не сможете взять с собой, но есть другие варианты, которые позволят вам насладиться им дома без неприятных ситуаций в воздухе.