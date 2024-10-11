Неожиданный киносеанс на борту самолета: авиакомпания извинилась за "откровенно сексуальный" фильм

Пассажиры рейса Qantas из Сиднея в Токио оказались в неловкой ситуации, когда во время полета на бортовых экранах транслировался фильм с откровенным сексуальным содержанием. Развлекательная система в полете вышла из строя, и единственным показанным фильмом был фильм для взрослых.



Пассажиры во время полета смотреть фильм для взрослых. Фото из открытых источников

Рейс Qantas недавно столкнулся с техническими проблемами, из-за чего отдельный выбор фильмов был недоступен. Надеясь решить эту проблему, сотрудники Qantas спросили у пассажиров, какой фильм они бы хотели посмотреть больше всего. Неожиданным выбором стала лента под названием "Daddio" ("Папуля") с рейтингом R – фильм из категории для взрослых, что вызвало удивление и дискомфорт.

Фильм, в котором главные роли исполняют Дакота Джонсон и Шон Пенн, показывает таксиста и только что прилетевшую в Нью-Йорк женщину. По сюжету между молодой женщиной и таксистом происходит разговор об отношениях, сексе, власти и потерях. Хотя фильм получил положительные отзывы, его пикантные сцены, в том числе обнаженные тела, стали неожиданностью для пассажиров самолета.

Как рассказывает один из пассажиров, фильм транслировался почти час, что вызвало "чрезвычайно неудобную для всех" ситуацию, прежде чем сотрудники Qantas из-за технических проблем переключили его на более правильный контент для детей.

Представитель авиакомпании извинился из-за курьезного случая, отметив, что такая ситуация является исключительной и будет тщательно проверена.

"Фильм явно не подходил для воспроизведения на протяжении всего полета, и мы искренне приносим свои извинения клиентам за этот опыт. Все экраны были изменены на семейный фильм до конца полета, что является нашей стандартной практикой для редких случаев, когда индивидуальный выбор фильма невозможен", — сообщил спикер Qantas.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте с той же компанией Qantas, чей самолет следовал из Нью-Йорка в Сидней, но был вынужден приземлиться в Тихом океане.

Также "Комментарии" писали о случае в воздухе, когда у пилота случился сердечный приступ, и самолет пыталась посадить пассажирка.

