Неожиданный киносеанс на борту самолета: авиакомпания извинилась за "откровенно сексуальный" фильм

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Slava Kot
Пассажиры рейса Qantas из Сиднея в Токио оказались в неловкой ситуации, когда во время полета на бортовых экранах транслировался фильм с откровенным сексуальным содержанием. Развлекательная система в полете вышла из строя, и единственным показанным фильмом был фильм для взрослых.
Пассажиры во время полета смотреть фильм для взрослых. Фото из открытых источников
Рейс Qantas недавно столкнулся с техническими проблемами, из-за чего отдельный выбор фильмов был недоступен. Надеясь решить эту проблему, сотрудники Qantas спросили у пассажиров, какой фильм они бы хотели посмотреть больше всего. Неожиданным выбором стала лента под названием "Daddio" ("Папуля") с рейтингом R – фильм из категории для взрослых, что вызвало удивление и дискомфорт.
Фильм, в котором главные роли исполняют Дакота Джонсон и Шон Пенн, показывает таксиста и только что прилетевшую в Нью-Йорк женщину. По сюжету между молодой женщиной и таксистом происходит разговор об отношениях, сексе, власти и потерях. Хотя фильм получил положительные отзывы, его пикантные сцены, в том числе обнаженные тела, стали неожиданностью для пассажиров самолета.
Как рассказывает один из пассажиров, фильм транслировался почти час, что вызвало "чрезвычайно неудобную для всех" ситуацию, прежде чем сотрудники Qantas из-за технических проблем переключили его на более правильный контент для детей.
Представитель авиакомпании извинился из-за курьезного случая, отметив, что такая ситуация является исключительной и будет тщательно проверена.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте с той же компанией Qantas, чей самолет следовал из Нью-Йорка в Сидней, но был вынужден приземлиться в Тихом океане.
Также "Комментарии" писали о случае в воздухе, когда у пилота случился сердечный приступ, и самолет пыталась посадить пассажирка.
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